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Тимати назвал имя своей новой фаворитки
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Тимати назвал имя своей новой фаворитки 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известный рэпер и продюсер Тимати, подводя итоги проекта «Голос» на «ТНТ», рассказал читателям, что с самого начала делал ставку на исполнительницу Назиму.
По словам Тимати, в финале конкурса именно номер Назимы «Беги» показался ему самым запоминающимся и ярким. Продюсер отметил, что у него довольно плохо получалось скрывать отсутствие фаворитов на проекте с самого начала. Он заметил девушку еще на кастинге и был уверен, что она сможет раскрыть свой потенциал, показать талант и влюбить в себя публику.
"С первого выступления на кастинге, я разглядел молодого, талантливого профессионала, с которым оказалось работать одно удовольствие", — добавил рэпер. Тимати считает, что она — единственный участник, который смог реализоваться в рамках проекта на все 100%. В настоящее время Назима продолжит плотное сотрудничество с лэйблом Тимати и станет частью большой семьи BLACK STAR.
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