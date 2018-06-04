Тимати назвал имя своей новой фаворитки

Известный рэпер и продюсер Тимати , подводя итоги проекта «Голос» на «ТНТ», рассказал читателям, что с самого начала делал ставку на исполнительницу Назиму.

По словам Тимати, в финале конкурса именно номер Назимы «Беги» показался ему самым запоминающимся и ярким. Продюсер отметил, что у него довольно плохо получалось скрывать отсутствие фаворитов на проекте с самого начала. Он заметил девушку еще на кастинге и был уверен, что она сможет раскрыть свой потенциал, показать талант и влюбить в себя публику.

"С первого выступления на кастинге, я разглядел молодого, талантливого профессионала, с которым оказалось работать одно удовольствие", — добавил рэпер. Тимати считает, что она — единственный участник, который смог реализоваться в рамках проекта на все 100%. В настоящее время Назима продолжит плотное сотрудничество с лэйблом Тимати и станет частью большой семьи BLACK STAR.