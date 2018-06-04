Сажаем кабачки и собираем лекарственные травы. Календарь садовода на июнь

Какие работы необходимо провести на своём огороде в июне? Что ещё нужно посадить? И когда собирать первый урожай? Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Пермского ГАТУ Антон Лещёв, составил календарь садовода на первый летний месяц.

1 — 10 июня

Овощеводы

В первую декаду июня высаживается в открытый грунт рассада теплолюбивых растений: огурца, кабачка, патиссона, тыквы, томата, фасоли, кукурузы, базилика. А также картофель из истинных (ботанических) семян. В холодную погоду рассаду необходимо укрыть. Кроме того, наступила пора текущего ухода за овощными культурами: рыхление, полив, подкормка, борьба с вредителями, болезнями и сорняками. Уборка урожая раннеспелых и многолетних культур. Формирование растений в весенних теплицах и подкормка.

Цветоводы и садоводы

Занимайтесь текущим уходом за своими посадками.

10 — 20 июня

Овощеводы

Текущий уход за овощными культурами (рыхление, полив, подкормка, борьба с вредителями, болезнями и сорняками). Уборка урожая раннеспелых культур. Формирование растений в весенних теплицах и подкормка. Вторая декада июня — начало сбора огурцов.

Цветоводы

Вся середина июня посвящена текущему уходу за своим садом.

Садоводы

Это время подходит для зелёного черенкования (размножения черенками) плодовых и ягодных культур. А также выполняйте текущий уход за своими посадками.

20 — 30 июня

Овощеводы

Можно посеять семена редьки для зимнего хранения, дайкона, капусты пекинской. Очередной посев семян зелёных культур. Формирование растений в весенних теплицах и подкормка.

Цветоводы

Пришла пора собирать лекарственные травы.

Садоводы

До конца июня выполняйте текущие работы по огороду: рыхление, полив, подкормка, борьба с вредителями, болезнями и сорняками.

Кстати

12 — 14 и 27 — 29 июня лучше воздержаться от посевов семян, посадки рассады и любых других мероприятий, связанных с обрезкой, прививкой, черенкованием.

Фазы луны: 13 — новолуние, 28 — полнолуние.