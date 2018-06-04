Ещё
Сажаем кабачки и собираем лекарственные травы. Календарь садовода на июнь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сажаем кабачки и собираем лекарственные травы. Календарь садовода на июнь 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Какие работы необходимо провести на своём огороде в июне? Что ещё нужно посадить? И когда собирать первый урожай? Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Пермского ГАТУ Антон Лещёв, составил календарь садовода на первый летний месяц.
1 — 10 июня
Овощеводы
В первую декаду июня высаживается в открытый грунт рассада теплолюбивых растений: огурца, кабачка, патиссона, тыквы, томата, фасоли, кукурузы, базилика. А также картофель из истинных (ботанических) семян. В холодную погоду рассаду необходимо укрыть. Кроме того, наступила пора текущего ухода за овощными культурами: рыхление, полив, подкормка, борьба с вредителями, болезнями и сорняками. Уборка урожая раннеспелых и многолетних культур. Формирование растений в весенних теплицах и подкормка.
Цветоводы и садоводы
Занимайтесь текущим уходом за своими посадками.
10 — 20 июня
Овощеводы
Текущий уход за овощными культурами (рыхление, полив, подкормка, борьба с вредителями, болезнями и сорняками). Уборка урожая раннеспелых культур. Формирование растений в весенних теплицах и подкормка. Вторая декада июня — начало сбора огурцов.
Цветоводы
Вся середина июня посвящена текущему уходу за своим садом.
Садоводы
Это время подходит для зелёного черенкования (размножения черенками) плодовых и ягодных культур. А также выполняйте текущий уход за своими посадками.
20 — 30 июня
Овощеводы
Можно посеять семена редьки для зимнего хранения, дайкона, капусты пекинской. Очередной посев семян зелёных культур. Формирование растений в весенних теплицах и подкормка.
Цветоводы
Пришла пора собирать лекарственные травы.
Садоводы
До конца июня выполняйте текущие работы по огороду: рыхление, полив, подкормка, борьба с вредителями, болезнями и сорняками.
Кстати
12 — 14 и 27 — 29 июня лучше воздержаться от посевов семян, посадки рассады и любых других мероприятий, связанных с обрезкой, прививкой, черенкованием.
Фазы луны: 13 — новолуние, 28 — полнолуние.
АиФ Пермь: последние новости
Семья пермяков подобрала яйца, брошенные уткой, и теперь выхаживает птенцов В Пермском крае пропала 58-летняя женщина В Прикамье мошенники наживалась на желающих помочь больным детям
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»13
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»83
Боня уже не скрывает свою полноту7
Звездные подруги, которые перестали общаться
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь2
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
00:58
Боня уже не скрывает свою полноту
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение