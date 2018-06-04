Самые странные фобии: горчица и котята

Чего вы боитесь? Известно, что по всему миру встречаются люди, опасающиеся высоты, боящиеся открытых или, напротив, закрытых пространств, приходящие в ужас при виде змей или пауков. Этим фобиям на пятки наступают страхи старения, боязни публичных выступлений и даже числа 13. Но фобии некоторых людей столь экзотичны, что сложно даже поверить, что люди действительно испытывают дискомфорт от некоторых продуктов или явлений.

1. На одном из американских телешоу побывала женщина, которая испытывала сильную неприязнь к горчице. Её пугали даже фотографии горчицы, а уж находиться с этой приправой в одной помещении дама и вовсе не могла.

2. На том же шоу побывала и ещё одна девушка с необычным продуктовым страхом — её пугали маринованные огурцы. Она рассказала, что маринованные огурцы буквально рушат её жизнь, она не может видеть огурцы, не выносит их цвет и текстуру. Самое любопытное, что носительница экстравагантной фобии работает официанткой.

3. Ещё одна женщина имеет явное расстройство пищевого поведения. Она ест только определённые продукты и только определённых брендов, а прочих она боится. От других продуктов её тошнит, причём это проявляется даже тогда, когда она просто думает о еде других марок.

4. Ну и, пожалуй, фобия, которая удивляет больше других, — взрослая американка боится котят. Даже те, что сидят в клетке или переноске, вызывают у неё панику.