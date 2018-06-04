3 причины полюбить скалолазание

Любовь к активному образу жизни не всегда сочетается с любовью к тренажерным залам, многим быстро надоедает однообразие, вместе с увлеченностью пропадает мотивация. Скалолазание — это увлекательное занятие для взрослых и детей, открытые и закрытые скалодромы позволяют тренироваться в любое время года. Скалолазание доступно для самых обычных людей, увлечение позволит усовершенствовать свое тело и получить новые навыки. Можно выделить три главные причины заняться скалолазанием.

Увеличение количества мышечной массы

Скалолазание укрепляет не только верхнюю часть тела, для поколения вершин нужны сильные мышцы ног, именно они позволяют продвигаться вверх и фиксировать положение тела. При скалолазании задействованы все группы мышц, поэтому тело будет развиваться равномерно. Всю тренировку мышцы будут находиться в напряжении, так как даже в свободной позиции тело будет постоянно балансировать за счет мышечных усилий.

Для того, чтобы добиваться успеха в скалолазании, необходимо дополнительно укреплять запястья и предплечья, с этой целью подключаются занятия на гребном тренажере.

Уже спустя месяц регулярных тренировок можно заметить преображение мышечной системы.

Повышение гибкости

Первый опыт занятия скалолазанием дает понять, какая гибкость требуется от тела. Мышечная гибкость позволяет протягивать ноги так далеко, как нужно, захватывать руками устойчивые выступы, фиксировать тело в неудобной, но выгодной позиции. Если хочется повысить гибкость и продвинуться в скалолазании быстрее, то можно дополнительно подключить занятия йогой, но даже одно скалолазание способствует повышению эластичности мышц. Перед каждой тренировкой нужно проводить динамическую разминку, к примеру, бегать, прыгать, приседать или делать другие плиометрические упражнения. После разминки приток крови к мышцам усилится, они станут лучше поддаваться растяжке, вытягиваться в нужный момент и сокращаться в момент расслабления.

Повышение работоспособности головного мозга

В скалолазании огромную роль играет не только физическая, но и психологическая выносливость, тренировки меняют людей. Первые перемены — это обретение способности к концентрации внимания, стратегического мышления. Каждое действие на скалодроме должно быть заранее продумано, со временем скорость мышления увеличивается. Научно доказано, что скалолазание относится к методикам активной релаксации, на тренировках люди избавляются от стресса, происходит полная перезагрузка мышления и восприятия мира. Когда подготовка человека становится выше, и приходят первые успехи, он становится более уверенным в себе. Особо сильное влияние на работоспособность головного мозга и психологическое состояние оказывают занятия на открытом скалодроме.

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Скалолазание — это сочетание кардио нагрузок и работы с собственным весом, умственной активности и растяжки, поступательное и плавное совершенствование всех навыков и способностей. В теплое время года лучше тренироваться на улице, поэтому делайте свой выбор в пользу заведения с наличием открытого скалодрома. Если мысль о скалолазании кажется вам привлекательной, то обратите внимание на боулдеринг, это одно из направлений, предполагающее лазание по большим валунам с использованием веревок.

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