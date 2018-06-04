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«Аэрофлот» отсудил у уволившегося тюменца 450 тысяч за обучение
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«Аэрофлот» отсудил у уволившегося тюменца 450 тысяч за обучение 

72.ru 4 июня 2018
Фото: 72.ru
В Тюмени суд рассмотрел иск «Аэрофлота» к жителю Заводоуковска. Авиакомпания взыскала со своего экс-работника деньги за обучение — более 450 тысяч рублей. Мужчина устроился работать, отучился и уволился. Понесенные затраты на обучение тюменец должен был отработать. Чтобы полностью компенсировать затраченные деньги, он должен был трудиться еще 987 дней.
В сочинское представительство «Аэрофлота» тюменец устроился в конце мая 2016 года. Его приняли на должность инженера по техобслуживанию авиатехники. После тюменец прошел обучение по некоторым моделям самолетов Airbus, и уже в середине октября 2016 года получил сертификат. Но у работодателя не задержался — уволился в ноябре. Авиаторы потратили на обучение тюменца почти полмиллиона рублей, а на проживание и оплату суточных — еще 350 тысяч рублей. Чтобы вернуть понесенные затраты, «Аэрофлот» обратился в суд и выиграл. Проигравший житель Заводоуковска подал апелляцию, но проиграл.
— Сертификат, полученный после обучения, не соответствует требования законодательства Российской Федерации, — заявлял в суде представитель тюменца. — А ученический договор был заключен уже после начала обучения.
Доводы мужчины рассмотрели, но вердикт оказался не в его пользу. Авиаторы подсчитали, что тюменец должен им вернуть 447 тысяч рублей за обучение и еще более 7 тысяч рублей за уплаченную при подаче иска госпошлину.
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