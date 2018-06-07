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Тюменцы нашли на трансформаторной будке мертвого мужчину
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Тюменцы нашли на трансформаторной будке мертвого мужчину 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Накануне днем, 6 июня, в Тюмени на улице Чекистов произошел трагический случай. Жители местных домов увидели на трансформаторной будке тело мужчины и вызвали полицию. На место выезжали также спасатели и следователи, которые выяснили, что этот тюменец погиб, предварительно, из-за удара током.
— В настоящий момент проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1977 года рождения с признаками поражения током. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщила 72.ru Анастасия Лепехина, пресс-секретарь Следственного комитета.
Известно также, что этот мужчина был сторожем и работал совсем по другому адресу: на улице Чекистов, 31. Тюменцы, ставшие очевидцами, сообщили, что погибшего доставали с помощью альпинистского снаряжения.
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