Тюменцы нашли на трансформаторной будке мертвого мужчину

Накануне днем, 6 июня, в Тюмени на улице Чекистов произошел трагический случай. Жители местных домов увидели на трансформаторной будке тело мужчины и вызвали полицию. На место выезжали также спасатели и следователи, которые выяснили, что этот тюменец погиб, предварительно, из-за удара током.

— В настоящий момент проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1977 года рождения с признаками поражения током. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщила 72.ru Анастасия Лепехина , пресс-секретарь Следственного комитета

Известно также, что этот мужчина был сторожем и работал совсем по другому адресу: на улице Чекистов, 31. Тюменцы, ставшие очевидцами, сообщили, что погибшего доставали с помощью альпинистского снаряжения.