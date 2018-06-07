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Тюменцы спасли сокола от стаи сорок-беспредельщиков
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Тюменцы спасли сокола от стаи сорок-беспредельщиков 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени дикому соколу потребовалась помощь от стаи сорок, котора я напала на него. На помощь потерпевшему поражение пернатому хищнику пришли тюменцы. Спасителями сокола оказались тюменцы Вячеслав Мирзалиев вместе с супругой. Они подобрали птицу и отнесли домой. — Сороки-беспредельщики напали на товарища сокола. Пришлось выручать. Сороки его не ранили, но утомили сильно. Дома он пришел в себя и мы его отпустили. Если бы рядом с женой мы не оказались, то, наверное, печальными были бы у него дела, — рассказал Вячеслав Мирзалиев сайту 72.ru. Это не первый случай, когда тюменцы спасают птиц, оказавшихся в беде. В январе грузчик продуктового магазина приютил у себя дубоноса, которого нашли на морозе. Экзотическая птица после лечения была возвращена хозяевам.
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