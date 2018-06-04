Сколько стоит: комбинезон Анастасии Решетовой

Знаешь, быть звездой непросто. И часто очень недешево. PEOPLETALK узнал, сколько стоят наряды знаменитостей.

Комбинезон Simplify, 51500 руб.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-kombinezon-anastasii-reshetovoj/