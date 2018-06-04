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Сколько стоит: комбинезон Анастасии Решетовой
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Сколько стоит: комбинезон Анастасии Решетовой 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Знаешь, быть звездой непросто. И часто очень недешево. PEOPLETALK узнал, сколько стоят наряды знаменитостей.
Комбинезон Simplify, 51500 руб.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-kombinezon-anastasii-reshetovoj/
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