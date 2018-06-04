Снежана Георгиева, Наташа Гольденберг и другие на открытии поп-апа Adidas в ЦУМе 

На этих выходных на первом этаже ЦУМа состоялось открытие футбольного pop-up пространства Adidas, приуроченное к скорому началу Чемпионата мира по футболу. Гостям вечеринки были представлены культовые трофеи бренда: «Золотая бутса», «Золотая перчатка» и «Золотой мяч», а также эксклюзивный мяч adidas Deluxe Ball, презентованный футболистом и телеведущим Евгением Савиным. Кстати, в рамках вечера первым посетителям пространства была предложена эксклюзивная услуга: написание имени, любимого номера или футбольного скетча на официальной форме сборной России, обладателем котором может теперь стать любой желающий. Гостями открытия новой модной точки стали Снежана Георгиева с дочкой Соней, креативный директор ЦУМа Наташа Гольденберг, Григорий Добрыгин, Ольга Запивохина, Стефания Маликова, Алёна Чендлер и многие другие.