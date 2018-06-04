Семейное селфи: Валерия с мужем и сыном от второго брака отдыхает в Монако 

Последнее время певица Валерия много гастролирует. Однако на днях она приехала в Монако, где решила провести некоторое время с семьей. Артистка уже посетила балет «Чайковский. Pro et contra» вместе с супругом Иосифом Пригожиным. В какой-то момент она даже отказалась от каблуков, так как возлюбленный решил носить ее на руках. На следующий день звезда отправилась кататься и загорать на яхте.
Сегодня Валерия поделилась семейным селфи. Она опубликовала фото, на котором позирует с мужем и сыном Артемием Шульгиным. «Как ценны минуты, проведенные вместе! Нет ничего в мире дороже», — отметила артистка. В кадре она прильнула к супругу, а ее наследник сделал фото, захватив всех в объектив. Поклонники восхитились теплым снимком. «Валерия вы и на фото излучаете доброту! А когда вместе с мужем, от вас идет столько теплоты!», «Счастья вашей семье, Валерия заслужила!», «Счастье в глазах любимых. Всегда рада за такие семьи», — прокомментировали пост подписчики.
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Напомним, что Валерия уже 14 лет живет в счастливом браке с Пригожиным. Первым ее избранником был музыкант Леонид Ярошевский, с которым она вскоре рассталась, так как считала его недостаточно взрослым. Второй муж Александр Шульгин поднимал на нее руку. Тем не менее певица родила от него троих детей: дочь Анну, сыновей Артемия и Арсения. Младший наследник артистки Арсений уже занимается собственным бизнесом и виртуозно играет на пианино. Все они прекрасно ладят с нынешним мужем своей мамы.