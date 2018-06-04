Невеста — копия сестры Никки, белые наряды и торжество на острове: Бэррон Хилтон женился на возлюбленной-писательнице

В Сети появились первые фотографии наследника отельной империи Баррона Хилтона II и его возлюбленной — писательницы Тессы фон Вальдердорфф.

Снимки у себя в Instagram опубликовала сестра Бэррона, звезда реалити и героиня светской хроники Пэрис Хилтон , на которую Тесса похожа как две капли воды.

Свадьба прошла в узком семейном кругу на одном из островов Карибского моря. И жених, и невеста выбрали для праздничной церемонии белые наряды — Тесса надела легкое платье оттенка слоновой кости с пышной полупрозрачной юбкой, а Бэррон остановился на белоснежном костюме и расстегнутой на верхнюю пуговицу рубашке. Пэрис Хилтон, кстати, пришла на свадьбу в компании своего жениха Криса Зилки — их свадьбу пресса и семья тоже ждут с замиранием сердца.

Раньше Бэррон нередко становился героем публикаций в СМИ по менее радостным поводам: он устраивал скандал на борту самолета, имел проблемы с наркотиками и еще в прошлом году преследовал свою бывшую подругу, к которой ему запретил приближаться суд. Теперь же он весь в белом — и определенно начинает жизнь с чистого листа. Получится ли у Хилтона-младшего, как думаешь?

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Фото:Instagram