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Вечеринка в жанре советского пин-апа прошла в кафе «Мокроусов»
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Вечеринка в жанре советского пин-апа прошла в кафе «Мокроусов» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: Маштаков ИгорьВечеринка в жанре советского пин-апа прошла в кафе «Мокроусов»Начало лета и очередного глобального обледенения неунывающие друзья Валерия Барыкина встретили практически в подворотне. Но не в простой подворотне, а в арт-дворе Мокроусова.
Здесь прошла весёлая вечеринка в стиле советского пин-апа. Не все гости соблюли дресс-код и оделись в стиле «Америка 50-х», но стильных девушек хватало.
Многие гости с удовольствием узнавали себя на картинах Валеры Барыкина.
Если коротко резюмировать, то всё было ярко, вкусно, креативно. Музыканты тоже картины не портили, и только добавляли жару. Одним словом — айс!
Но айс не от того, что холодно, а от того, что cool.
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