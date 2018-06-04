Вечеринка в жанре советского пин-апа прошла в кафе «Мокроусов»

Фото: Маштаков ИгорьВечеринка в жанре советского пин-апа прошла в кафе «Мокроусов»Начало лета и очередного глобального обледенения неунывающие друзья Валерия Барыкина встретили практически в подворотне. Но не в простой подворотне, а в арт-дворе Мокроусова.

Здесь прошла весёлая вечеринка в стиле советского пин-апа. Не все гости соблюли дресс-код и оделись в стиле «Америка 50-х», но стильных девушек хватало.

Многие гости с удовольствием узнавали себя на картинах Валеры Барыкина.

Если коротко резюмировать, то всё было ярко, вкусно, креативно. Музыканты тоже картины не портили, и только добавляли жару. Одним словом — айс!

Но айс не от того, что холодно, а от того, что cool.