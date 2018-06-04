Домик, не болей: какие опасности подстерегают деревянный дом

Проблемы деревянного дома могут оставаться незамеченными, пока не войдут в «терминальную стадию». Однако дерево в качестве строительного материала может быть очень и очень долговечным, если за ним правильно ухаживать и вовремя замечать «болезни». Сайт «РИА Недвижимость» рассказывает, как обнаружить и устранить такие проблемы.

Зоны риска

Часто рекомендации по уходу за деревянным строением начинаются с фраз о контроле за строительным процессом. Это верно по сути, однако далеко не все домовладельцы имеют такую возможность. Если вы владеете домом достаточно давно, получили его в наследство или приобрели уже готовым, нужно выявить и держать на контроле те части строения, в которых риск разрушения древесины наиболее велик.

Главные враги дерева — это влажность, температурный режим (как охлаждение, так и нагревание), паразиты и механические повреждения. Профилактика каждого из них имеет свои нюансы, но в первую очередь нужно знать, где именно затаилась опасность. Это знание поможет и в профилактике.

Места, где древесина деформируется, например, из-за реконструкции дома или усадки грунта, нужно постоянно держать на контроле.

Другой зоной риска являются стыки между деталями — особенно критичны они у домов из «кругляка» (оцилиндрованного бревна). Именно в этих местах скапливается влага. Также стоит чаще обращать внимание на углы и места стыка стен с другими конструкциями (особенно из другого материала).

Важно и окружение дома. Не забывайте проверять те участки, где дом мог подвергаться подтоплению, где к нему примыкают густые заросли — там дерево может начать гнить из-за повышенной влажности. Солнечная сторона, как ни странно, тоже может стать зоной риска.

"Солнечные лучи в совокупности с влагой действуют на деревянный дом разрушительно. Дерево начинает портиться и трескаться", — объясняет директор по маркетингу ТК «Каширский двор» Борис Сидоров

Внутри дома также присутствуют зоны риска. Самые влажные места — это подводы холодной воды, объясняет предприниматель, специалист по деревянному домостроению Алексей Ватанин. «При перепаде температур на трубах с холодной водой образуются капли. Чтобы избежать этого надо как можно дальше отводить трубу от сруба и помещать трубы в утеплитель», —подсказывает он.

Кроме того, рекомендуется регулярно проверять те участки, где размещаются отопительные приборы — в них дерево может рассохнуться и потрескаться. Если резюмировать — в доме довольно много мест, где он может начать разрушаться. Это не означает, что их нужно мониторить днем и ночью, одного тщательного осмотра за год вполне достаточно.

Борьба с грибком

Самый важный вопрос — что, собственно, может случиться с деревом и как это выглядит.

Одна из главных проблем, угрожающих не только дому, но и здоровью его жильцов, — это появление плесени и грибка на древесине, рассказывает эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Илья Чхеидзе. Споры плесневых грибов вызывают аллергию и другие тяжелые заболевания, поэтому, как только вы заметили черно-коричневые пятна на деревянных поверхностях, незамедлительно обработайте их защитными средствами, советует она.

"Перед обработкой обязательно устраните причину, из-за которой возникает плесень, иначе она появится вновь", — предупреждает эксперт. Пораженную поверхность нужно обработать шлифмашинкой и убрать все потемневшие участки, а лучше вовсе заменить доску или деталь на новую. После этого дерево обрабатывают антисептиком, который глубоко проникает в древесину и уничтожает грибок. К антисептикам относятся воск, защитные лаки и масла для древесины, они подходят для внутренних и наружных работ. Также имеются отдельные средства для террас, заборов и других садовых построек, создающие дополнительную защиту от влаги. Они создают защитную пленку от воздействия солнечных лучей и подчеркивает структуру древесины. Обработку необходимо повторять раз в 5 лет.

"Болезнь" деревянных частей дома далеко не всегда выглядит уже как готовая плесень. Если на дереве появляются полосы более темного цвета — велика вероятность, что это дефект самого стройматериала. Такие участки более пористые, и в процессе эксплуатации будут разрушаться быстрее окружающего массива. Если этот процесс уже начался, древесина на полосе стала рыхлой и менее гладкой, то ее нужно обработать и следить в дальнейшем. Другой индикатор — сучки. Из-за перепадов температуры они могут усохнуть и начать «гулять» в пазах. В образовавшихся между массивом и сучком щелях скапливается влага и начинается поражение, поэтому желательно такие места с удвоенной силой обрабатывать антисептиками.

Впрочем, использование одних лишь антисептиков не достаточно для 100% защиты сруба. Закрепить результат поможет лакокрасочное покрытие. Акриловые и водные материалы безопасны и сохранят экологичность и натуральность древесины, добавляет Сидоров.

Также признаком появления деревоокрашивающего грибка является появление серого налета на деревянных поверхностях. Для борьбы с синевой существует специальный отбеливатель древесины, он возвращает материалу естественный цвет и уничтожает грибок, объясняет Чхеидзе.

Защита от влаги

Сигналом к обновлению покрытия внешних стен служит изменение природного цвета бруса, рассказывает Сидоров. Для защиты дерева, постоянно находящегося на воздухе, от воздействия влаги используют масляные антисептики. Они не смываются водой и не оказывают негативного воздействия на металлические детали. «Под их воздействием древесные волокна темнеют. Не рекомендуется применять для внутренних работ из-за устойчивого запаха. Минус средства — его горючесть», — предупреждает он.

Выгоняем паразитов

Еще один враг деревянных домов — жук-короед, продолжает Чхеидзе. На пораженных им участках древесины появляются небольшие отверстия диаметром около 2 миллиметров. Вывести короеда из уже построенного дома — непростая задача, придется обработать древесину инсектицидами или вовсе заменить испорченные детали. Поэтому лучше защититься от нежелательных насекомых еще на этапе строительства и обработать все пиломатериалы специальной пропиткой.

Еще один показатель, что в доме есть проблема — это усиленное образование пыли. Присмотритесь к ней, если она напоминает очень мелкие опилки, есть вероятность, что в стенах завелись короеды или другие паразиты. Такая пыль также может свидетельствовать о том, что некоторые детали дома рассохлись и начали разрушаться. В обоих случаях нужно тщательно осмотреть весь дом и принять меры.

Защитить древесину от гниения и воздействия насекомых помогут средства с содержанием соли борной кислоты с этиленгликолем, рекомендует Сидоров. Альтернативой данному средству могут стать стержни, состоящие из борной кислоты и соединения меди, длиной от 5 до 10 сантиметров. Стержни закрепляют во влажной древесине и действующие вещества, постепенно переходя наружу, «консервируют» проблемные участки, не позволяя плесени и гнили распространяться, добавляет эксперт.