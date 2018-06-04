Панков поддержал решение Радаева по отставке «пьяного министра»

Депутат ГосДумы Николай Панков поддержал решение губернатора Саратовской области Валерия Радаева по отставке «пьяного министра», по словам политика, глава региона поступил благородно, что принял отставку министра и не пытался «замять» ситуацию, сообщил политик в своём информационном канале.

Панков подчеркнул, что Радаев не стал винить полицейских, не стал изымать видео, не стал закрывать глаза. «Ситуация, честно говоря, неоднозначная. Мужчина и женщина, вот он вечный треугольник, идущий то ли от Адама, то ли от Евы. Не поймешь, или он бы с голодухи яблоко не ел. Или она охоты ради не предлагала. Считаю, оценку и выводы сделать надо. Хотя бы во избежание повтора. Все сразу начали шуметь — это атака на Радаева, не думаю. Банально все просто. Попались голубки из-за безответственности своей. Знаю, министр неглупый человек. Он не интриган, в своем деле профессионал даже, корректен. Это немаловажно. А виноват в том, что не понял, куда попал. Не готов работать публично, отвечая за все перед людьми, находясь весь у них на виду. Он остался наверно по возрасту где-то еще студентом. Когда мог позволить пошкодничать и поэкспериментировать. И за это нужно уже отвечать. Вплоть до ухода из системы власти. Не думаю, что человека дальше топить и блокировать нужно. Он как профессиональный финансист, менеджер может себя найти и проявить в бизнесе, в коммерции. Версия, что работники полиции все слили, не думаю. Бедные сами не знали, кого и за что тормозили. Представьте раннее утро, машина с правительственными номерами без фар катит, женщина за рулем. А когда остановили — увидели, сработал инстинкт самосохранения, все зафиксировали на видео. Чтоб крайними их не сделали, стали все детально оформлять. А что это подстроили оппоненты, такое бывает, но не в этом случае. Эту версию Радаеву втюхивать чиновники стали, перепугались. А как правильно трактовать, и что советовать? От скудоумия выдумали эту глупость. Вместо того, чтоб чиновникам объяснять простые правила поведения. Ведь Радаев правильно делает, доверяя и ставя на большие посты молодежь. А дальше с ней чиновники должны работать. Их прорва там целая. Хотя по законам жанра пора и секвестр среди них сделать. От балласта время пришло избавляться. А сегодня Радаев как Жириновский, хотя нет ничего общего. Но что один партию на себе всю тащит, что другой — на себе все правительство», — рассказал Панков.