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Панков поддержал решение Радаева по отставке «пьяного министра»
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Панков поддержал решение Радаева по отставке «пьяного министра» 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
Депутат ГосДумы Николай Панков поддержал решение губернатора Саратовской области Валерия Радаева по отставке «пьяного министра», по словам политика, глава региона поступил благородно, что принял отставку министра и не пытался «замять» ситуацию, сообщил политик в своём информационном канале.
Панков подчеркнул, что Радаев не стал винить полицейских, не стал изымать видео, не стал закрывать глаза. «Ситуация, честно говоря, неоднозначная. Мужчина и женщина, вот он вечный треугольник, идущий то ли от Адама, то ли от Евы. Не поймешь, или он бы с голодухи яблоко не ел. Или она охоты ради не предлагала. Считаю, оценку и выводы сделать надо. Хотя бы во избежание повтора. Все сразу начали шуметь — это атака на Радаева, не думаю. Банально все просто. Попались голубки из-за безответственности своей. Знаю, министр неглупый человек. Он не интриган, в своем деле профессионал даже, корректен. Это немаловажно. А виноват в том, что не понял, куда попал. Не готов работать публично, отвечая за все перед людьми, находясь весь у них на виду. Он остался наверно по возрасту где-то еще студентом. Когда мог позволить пошкодничать и поэкспериментировать. И за это нужно уже отвечать. Вплоть до ухода из системы власти. Не думаю, что человека дальше топить и блокировать нужно. Он как профессиональный финансист, менеджер может себя найти и проявить в бизнесе, в коммерции. Версия, что работники полиции все слили, не думаю. Бедные сами не знали, кого и за что тормозили. Представьте раннее утро, машина с правительственными номерами без фар катит, женщина за рулем. А когда остановили — увидели, сработал инстинкт самосохранения, все зафиксировали на видео. Чтоб крайними их не сделали, стали все детально оформлять. А что это подстроили оппоненты, такое бывает, но не в этом случае. Эту версию Радаеву втюхивать чиновники стали, перепугались. А как правильно трактовать, и что советовать? От скудоумия выдумали эту глупость. Вместо того, чтоб чиновникам объяснять простые правила поведения. Ведь Радаев правильно делает, доверяя и ставя на большие посты молодежь. А дальше с ней чиновники должны работать. Их прорва там целая. Хотя по законам жанра пора и секвестр среди них сделать. От балласта время пришло избавляться. А сегодня Радаев как Жириновский, хотя нет ничего общего. Но что один партию на себе всю тащит, что другой — на себе все правительство», — рассказал Панков.
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