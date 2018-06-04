Непохожие: Иванка Трамп, Леди Гага и другие знаменитости с асимметричной грудью

Вардан Аршакян, ведущий пластический хирург клиники Beauty Trend по пластике груди:

«Причиной неудачной маммопластики, как правило, является неверно подобранный имплант. Именно поэтому я создал и запатентовал эффективную методику подбора имплантов «Natural Beauty». Многолетние наблюдения и непрерывная хирургическая практика помогли мне систематизировать и создать совершенно новую методику. В ее основе сложный математический расчёт, учитывающий геометрию тела — рост, вес, объем грудной клетки и как оно будет меняться с течением времени.

Столь продуманный подход исключает любые негативные последствия в виде асимметрии молочных желёз, чрезмерно большого кливиджа (межгрудное пространство) и позволяет подобрать оптимальный размер и форму импланта, идеально гармонирующие с контурами тела. Результатом операции по методу «Natural Beauty» будет красивая естественная грудь с 1 раза».

Хотя Иванка никак не комментирует свои пластические операции, но если сравнивать фото разных лет, то становится очевидно, что они были. Например, дочь президента Америки явно увеличила грудь на пару размеров. И, к сожалению, импланты были разного размера, что заметно даже под одеждой. Спустя какое-то время Трамп исправила досадную ошибку, и теперь у нее все в полном порядке.

Леди Гага — девушка без комплексов: она совершенно не боится выставлять на всеобщее обозрение свою неидеальную грудь. Что же, такой самоуверенности можно только позавидовать.

Тара Рид Тара пережила несколько пластических операций на грудь, и не далеко не все они были удачными. Из-за досадной ошибки хирурга Рид получила не только ассиметричную грудь, но еще и весьма непривлекательную ложбинку. Но в итоге актрисе все-таки удалось «привести» бюст к идеалу.

Эта певица то поправляется, то худеет, и из-за резких скачков веса меняется также объем ее груди. Чтобы бюст был всегда пышным, Кристина сделала маммопластику. И все вроде бы прекрасно, но иногда одна ее грудь опускается чуть ниже другой. Правда, может быть, это происходит из-за неправильного выбора нижнего белья или наряда.

Донателла перенесла множество пластических операций, в том числе и по увеличению груди. Бюст Версаче менял размер и форму несколько раз, пока не пришел в норму.

Кортни Лав Еще одна девушка-скандал, которая стала обладательницей некачественных имплантов. Но Кортни это не беспокоит, и она продолжает ходить в откровенных платьях с глубоким декольте.

Шведская фотомодель, актриса, певица и телеведущая Виктория Сильвстедт, известная нам по сериалу «Мелроуз Плэйс», была обладательницей вполне себе красивой груди второго размера. Но девушка захотела увеличить бюст, обратилась к хирургу, и тот, увы, только все испортил, поставив импланты разных размеров. Мало того: груди Виктории теперь слишком широко расставлены, и выглядят очень ненатурально.

Фото: Getty images Russia, Rex features/Fotodom, Splash news/Gallo images