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Школа «Орехвардс» заработала в Клубной системе
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Школа «Орехвардс» заработала в Клубной системе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Академия чародейства и волшебства «Орехвардс» заработала в районе Орехово-Борисово Северное. Попасть в школу магии можно через портал, что находится в Территориальной клубной системе «Орехово».
Волшебные уроки, чарующие мастер-классы — лето будет просто магическим для всех тех, кто так мечтал получить письмо из «Хогвардса».
— Первый день творческой мастерской был целиком и полностью посвящён Дню защиты детей, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» специалист по связям с общественностью ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова. — С миром Гарри Поттера юных волшебников знакомили знаменитые персонажи, созданные одним из самым знаменитых магов, Уолтом Диснеем.
Как отмечают создатели «Орехвардса», задача взрослых волшебников — обеспечить маленьким счастливое детство, а значит делать все возможное для всестороннего развития и самореализации каждого ребенка.
Фото предоставила Анастасия Ушакова
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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