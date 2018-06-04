Школа «Орехвардс» заработала в Клубной системе

Академия чародейства и волшебства «Орехвардс» заработала в районе Орехово-Борисово Северное. Попасть в школу магии можно через портал, что находится в Территориальной клубной системе «Орехово».

Волшебные уроки, чарующие мастер-классы — лето будет просто магическим для всех тех, кто так мечтал получить письмо из «Хогвардса».

— Первый день творческой мастерской был целиком и полностью посвящён Дню защиты детей, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» специалист по связям с общественностью ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова . — С миром Гарри Поттера юных волшебников знакомили знаменитые персонажи, созданные одним из самым знаменитых магов, Уолтом Диснеем

Как отмечают создатели «Орехвардса», задача взрослых волшебников — обеспечить маленьким счастливое детство, а значит делать все возможное для всестороннего развития и самореализации каждого ребенка.

Фото предоставила Анастасия Ушакова