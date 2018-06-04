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Англичанка уснула и поучаствовала в паранормальной фотосессии
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Англичанка уснула и поучаствовала в паранормальной фотосессии 

360tv.ru 36 минут назад
Мать двоих детей из небольшого населенного пункта Бентон в Великобритани стала жертвой паранормального «домогательства». Привидение сфотографировало ее полуспящей в кровати, вытащив мобильный из‐под подушки. О ее случае пишет The Mirror.
Загадочный снимок Дебра Деметриу обнаружила, когда просматривала галерею фотографий на своем телефоне. Она уверяет, что находилась дома одна, а ее дверь в комнату была закрыта на замок.
По ее словам, это не было «селфи». Судя по снимку, она держала руки под покрывалом. Кроме того, ракурс был немного отдаленным. Телефон загадочным образом оказался у нее под подушкой, когда она проснулась.
Дебра говорит, что ее старший сын ушел на работу за 45 минут до того, как была сделана эта фотография. Второй ребенок находился с отцом. «Я абсолютно уверена, что в доме никого не было», — отметила она.
Местный экзорцист считает, что снимок сделал «дух», чтобы заполучить ее внимание. Несколько лет назад Дебра потеряла родителей. Люди посоветовали ей обратиться в полицию, но она отказалась и выразила надежду, что обнародование этого снимка позволит ей найти ответы на ее вопросы.
Ранее британец Томас Арнольд запечатлел на видео белого призрака. Он двигался за стенами замка Беркли в графстве Глостершир. Дымчатый силуэт был похож на скачущего всадника.
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