Секреты Ани Седоковой: как добиться успеха

Анна Седокова (35) — популярная певица, дизайнер, бьюти-блогер и заботливая мама троих детей (Алины (13), Моники (6) и Гектора (1)). Несмотря на сумасшедший график (в день нашей съемки Аня побывала еще на двух фотосессиях, собрала чемодан и улетела в Лос-Анджелес), Седокова успевает все. И с PEOPLETALK Аня поделилась секретами успеха.

Чтобы все успевать… надо все записывать. Неудачное планирование — это планирование неудач, всегда нужно думать о завтра — не забыть про встречу, сходить к косметологу и на массаж, забежать в магазин. Я фанатка блокнотов, но слишком часто оставляю их где-то, поэтому в последнее время пользуюсь приложением на телефоне (Wunderlist).

Я поняла, что добилась успеха, когда… под мою песню танцевали первый свадебный танец. Было приятно, что в такой важный день люди выбрали именно мою музыку.

Для меня главные показатели успешной женщины… это внутренняя гармония с собой и внешний комфорт, который помогает нам поверить в себя и в свой успех: модный гардероб, стильная комфортная машина (я давно отдала сердце Audi, считаю, она самая красивая), много путешествий.

Женщина не должна выходить из дома без… улыбки, кредитной карты, хайлайтера и карандаша для губ. Я, кстати, часто выбегаю на улицу без макияжа, но помадой или карандашом пользуюсь всегда. Для меня красота — это уверенность в себе, когда ты ухожена, не нервничаешь по пустякам и много улыбаешься.

Мой стиль… сильно изменился за последнее время. Раньше я предпочитала удобную одежду, но, мне кажется, с течением времени женщина должна становиться более элегантной и интересной. Не должно быть скучно! К черному костюму, например, лучше подобрать что-то броское, сексуальное — красную помаду, лодочки на высоких шпильках. Вышла из роскошной Audi — и королева! (Смеется.) А если все равно нечего надеть (вечная женская проблема), можно хоть джинсы с простой рубашкой. Главное не это, а красивое дорогое нижнее белье. Сразу меняется самоощущение, появляется уверенность в себе.

В личной жизни… первый шаг должен делать мужчина. Не надо громко хохотать, активно жестикулировать и начинать флиртовать самой! Если вы видите, что мужчина обращает на вас внимание, посмотрите на него в ответ, улыбнитесь или задержите взгляд на три секунды и отвернитесь. Все! Если он нерешительный тюфяк и не подойдет к вам после этого, то зачем вам такой.

Современные женщины… разучились принимать внимание и заботу. Как говорила моя бабушка, нужно принимать подарки, благодарить и быстрее уходить. (Смеется.) Мы живем в эпоху сильных девочек, и в какой-то момент стали слишком сильными. Женщине кажется, что лучше она сама все сделает, но на самом деле мужчина должен убить дракона и тянуть его долго за хвост, нести домой. Я, конечно, и сама знаю, как прибить дракона, и, возможно, сделаю это быстрее и лучше, но это ведь целое искусство — подождать, пока он принесет добычу, а потом восторженно ахать и охать. И женщины обязательно должны получать цветы! Все эти разговоры «зачем деньги тратить», «завянут» — ерунда, на самом деле это так приятно. Я вот люблю пионы и розы.

Любая женщина… любит, когда вокруг красиво. Я постоянно в пути, и по полдня провожу в машине. Новая Audi A7 — это абсолютная любовь. В этой машине все прекрасно — безупречный внешний вид, роскошный дизайн салона, звук.

Бороться с комплексами… нужно начинать прямо сейчас. Комплексы — это неуверенность в своих способностях. Главное — что-то делать, идти в зал, учить языки — исправлять то, что не нравится. Но важно понимать, что внешность не так важна: если ты не сумела завлечь мужчину чем-то помимо красивой прически и пухлых губ, то долго это не продлится.

Детям нужны… планирование, расписание и безграничная любовь. Нужно развивать их творческие способности, обращать внимание на таланты ребенка. Нужно дружить со своими детьми и находить к ним подход.

Счастье — это… когда дети и любимый человек рядом, и мы все вместе на берегу океана. Ну и песня на первом месте в iTunes. (Смеется.)

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sovety-ani-sedokovoj-kak-dobitsya-uspeha/