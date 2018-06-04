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Культурный центр TEXTIL анонсировал новое летнее событие
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Культурный центр TEXTIL анонсировал новое летнее событие 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Культурный центр TEXTIL анонсировал новое летнее событие на площадке на улице Семашко, 8.
Ярмарка «Ох! Маркет» состоится 17 июня. Мероприятие начнется в 14 часов и продлится на протяжении всего дня — до 20.00. На площадке соберутся владельцы и дизайнеры брендов из Волгоды, Костромы, Иванова и самого Ярославля. Организаторы планируют представить 30 марок.
TEXTIL проводит маркет совместно с магазином «Очень хорошо». Также ожидаются лекции и мастер-классы, музыка и угощения.
Следиить за новостями мероприятия можно здесь.
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