Как научиться метать нож всего за 3 минуты

Наверное, каждый мужчина мечтает научиться метать нож. Пусть этот навык никогда не пригодится в жизни, зато как круто выглядит!

Профессиональный тренер, Наиль Ахмадуллин, показывает специальную безоборотную технику метания. Используя ее, вы можете быть уверены, что нож все время будет лететь острием вперед. То есть, он в любом случае попадет в цель правильно.

Конечно, без отработки бросок сразу не получится. Но для первых успехов действительно хватит 3-4 минут: освойте правильный хват, как показано в ролике и научитесь верно выкидывать руку.