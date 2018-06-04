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Как научиться метать нож всего за 3 минуты
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Как научиться метать нож всего за 3 минуты 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Наверное, каждый мужчина мечтает научиться метать нож. Пусть этот навык никогда не пригодится в жизни, зато как круто выглядит!
Профессиональный тренер, Наиль Ахмадуллин, показывает специальную безоборотную технику метания. Используя ее, вы можете быть уверены, что нож все время будет лететь острием вперед. То есть, он в любом случае попадет в цель правильно.
Конечно, без отработки бросок сразу не получится. Но для первых успехов действительно хватит 3-4 минут: освойте правильный хват, как показано в ролике и научитесь верно выкидывать руку.
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