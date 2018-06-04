Около сотни роллеров посоревнуются в Новосибирске

В Новосибирске, в День России — 12 июня — на набережной Обского водохранилища в Советском районе пройдет летний фестиваль «Роллер-фест». Начало — в 14:00 на площадке за мемориальным комплексом «Алеша Сибиряк», который расположен на улице Новоморской. Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, фестиваль организует департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска и Центр молодежного досуга «Левобережье».

На соревнование приглашаются роллеры с разным опытом катания. Участники соревнований разделены на пять возрастных групп: 1 гр. — молодые семьи с детьми в возрасте до 7 лет, 2 гр. — молодые семьи с детьми в возрасте 7-10 лет, 3 гр. — подростки 11 — 14 лет, 4 гр. — подростки 15 -18 лет, 5 гр. — взрослые 19 лет и старше.

Около 100 роллеров будут соревноваться на следующих дистанциях: Cross — преодоление дистанции с препятствиями на время (в состав препятствий входят низкая и высокая планка, ряд больших и малых конусов и коробок); Limbo-skating (Лимбо на роликах) — прокатывание под низкой планкой; Family cross — семейная эстафета, преодоление дистанции с препятствиями на время.