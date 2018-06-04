Муравьи, проволочник и медведка — как бороться с этой головной болью дачника

Если дачнику в кроссворде попадётся задание «Вредитель огорода №1», то ни один не затруднится с ответом. Муравей, медведка и проволочник — вот и все варианты. Эти нежеланные гости наших участков настолько широко распространены, что знакомы любому. Кроме этакой всенародной популярности, объединяет их ещё и место обитания — почва.

Медведка — злостный вредитель

Медведка — злостный вредитель Давайте рассмотрим этих зловредных жителей огорода по отдельности и подберём индивидуальный подход к каждому из них. Заранее хотим предупредить, что гуманные методы не рассматриваются, так что защитники животных наверняка огорчатся. Но — a la guerre comme a la guerre (на войне как на войне).

Муравьи

Муравьи, несомненно, весьма полезные насекомые. Но только когда они находятся подальше от наших домов и участков. Если вы хоть раз сталкивались с необходимостью избавиться от этих неприятных соседей по комнате, то наверняка представляете, насколько это проблематично. Ведь в поле зрения попадает только около 10% всей популяции, остальные находятся в муравейнике. Поэтому борьбу следует начинать именно с его поиска, где находится матка, воспроизводящая всё новых и новых насекомых.

Муравьи заносят стада тли на все культурные растения

Муравьи заносят стада тли на все культурные растения В саду и огороде муравьи заносят стада тли практически на все культурные растения. О крепкой и взаимовыгодной связи таких разных созданий более подробно вы можете прочитать в публикации нашего сайта Тля и Муравей. А пока ограничимся фактами: если вы увидели муравья, ползущего по веточке, то через некоторое время молодые листочки на ней скрючатся и заболеют — результат действия тли. Список других неприятностей от присутствия муравьёв тоже довольно внушительный: они поедают ягоды (особенно землянику!), овощи и корнеплоды, выгрызают бутоны пионов и роз, портят газон, повышают кислотность почвы, в конце концов, кусаются.

Муравьи подгрызают лепестки пионов

Муравьи подгрызают лепестки пионов В сети можно найти немало способов борьбы с этими насекомыми. Садоводы защищают плодовые деревья ловчими поясами, отпугивают муравьёв с помощью специфических растений, картофельных очистков, копчёной селёдки и урины, раствора сажи, рассыпают пшено на муравьиных домах. Однако реально помогают только яды и кипяток. Средство, которое приносит пользу быстро и эффективно — «Муравьин». Не нужно ничего смешивать или растворять. Просто чуть сгребите верхний слой земли с муравейника и рассыпьте немного гранул. Через пару дней насекомых вы уже не увидите.

Муравьин действует быстро и эффективно. Слева в тубе (300 г), справа в пакетике (50 г)

Также удобно применять это средство при посеве моркови, свёклы, лука и других культур. Рассыпаете семена в бороздку и одновременно подкладываете гранулы «Муравьина». Муравьёв на этой грядке теперь вы вряд ли встретите.

Медведка

Название этого насекомого многим кажется довольно милым, если бы не повадки. Рацион питания медведки обширен: она поедает насекомых и дождевых червей, подземные органы растений. От неё страдают практически все культуры, выращиваемые на огороде. Самое вкусное блюдо — корнеплоды. Медведки попадают на участки обычно с навозом, который привозят для удобрения почвы. Однако иногда они могут мигрировать сами, перелетая тёплыми летними ночами на новые территории, поэтому, увы, от их нападения не застрахован никто.

Медведки попадают на участки обычно с навозом

Конечно, наблюдательные и деятельные огородники придумали и опробовали много способов борьбы с этим нахлебником. В их числе заливание нор мыльным раствором, устройство различных ловушек, отпугивание запахами. Об этом более подробно вы можете узнать из публикации нашего сайта Народные методы борьбы с медведкой (советы от дачников). Однако далеко не всегда усилия увенчиваются успехом. К сожалению, нередко популяции медведки бывают настолько велики и активны, что без сильных средств не обойтись. Поможет «Медветокс» — средство, которое у многих на слуху и отлично себя зарекомендовало.

Медветокс поможет в борьбе с медведкой

Представляет собой гранулы, которые размещают в местах орудования вредителя, прикапывая на глубину 3-5 см. Грядки с корнеплодами защищают, делая небольшую траншейку по их периметру. Раскладывают в ней приманку, затем засыпают и поливают. В состав этого препарата входит весьма привлекательный для медведки ингредиент — мёд, так что он не останется незамеченным. Однако мы можем дополнительно «помочь» насекомому его обнаружить. Для этого весной нужно выбрать большую морковку из прошлогодних запасов и нанести на ней неглубокие борозды чем-то острым.

Корнеплод + Медветокс = эффективная приманка

В ямку вертикально «сажаем» этот корнеплод там, где враг встречается чаще всего. Рядом с этой лакомой приманкой прикапываем по окружности несколько гранул «Медветокса» с медовым привлекателем. Всё, можете быть уверены — медведка не пройдёт мимо. Кроме того, посаженная морковь вырастет и даст вам собственные семена.

Проволочник

Проволочниками называют личинок всех жуков-щелкунов. Эти вредители могут комфортно жить в почве до 5 лет, заглубляясь для зимовки на 60 см. К сожалению, большинство огородников знают об этих созданиях не понаслышке. Объект первого выбора этих жёстких червячков — картофель. Поражённые клубни имеют сквозные отверстия, чёрные точки-ямки. Через эти ранки в картофель проникают бактерии и грибы, поэтому такой урожай не хранится. Страдают от проволочника также другие корнеплоды (морковь, репа, редис, свёкла), крупные набухшие семена (тыквы, кабачка), корни капусты и огурцов.

Объект первого выбора проволочника — картофель

Объект первого выбора проволочника — картофель Если количество этих личинок невелико, то можно попытаться избавиться от них щадящими способами. В первую очередь вывести весь пырей с участка. Во-вторых, раскислить почву, если её кислотность повышена. На грядке, выделенной под морковь, хорошо ещё до посева разложить приманки — дольки картофеля, которые нужно будет затем убрать вместе с отловленными червями. Подробнее об этом и других способах вы можете прочитать в личном журнале Лидии Николаевны, публикация Великий и ужасный, или Борьба продолжается. Но все эти ухищрения редко приносят уверенный и долгосрочный результат в случае массового заражения почвы проволочником. И тут придёт на помощь препарат «Землин», который стал настоящим спасением для многих дачников. Это средство эффективно борется с почвообитающими вредителями и лучше всего справляется с проволочными червями.

Землин эффективно борется с почвообитающими вредителями

Для защиты картофеля необходимо в полулитровую ёмкость насыпать 3/4 объёма опилок или сухого песка, высыпать туда же упаковку препарата (30 г) и всё перемешать. При посадке в каждую лунку подсыпать 1 ч. ложку полученной смеси. Чтобы уберечь капусту, лук, огурцы, цветочные культуры, гранулы «Землина» рассыпают вокруг посадок и заделывают неглубоким рыхлением. Почвообитающие вредители могут нанести огромный ущерб урожаю, а также погубить красоту декоративных насаждений. Наша задача — быть внимательными, вовремя распознавать опасность и быть наготове, имея в своём арсенале народные рецепты и действенные химические препараты для защиты своего участка от вредителей.