10 правил беременности Кейт Миддлтон

Никаких вишлистов. Да-да, герцогине Кэмбриджской не разрешалось принимать в подарок вещи для будущего малыша. Никаких тортов из памперсов и сертификатов в детские магазины! Все приданое Кейт и Уильям должны были собрать самостоятельно.

Пол ребенка — страшная тайна. Кейт запрещалось делать малейшие намеки на то, мальчика или девочку она ждет. Согласно этикету, эта новость должна оставаться новостью, ее торжественно объявляют после появление на свет наследника (или наследницы) престола.

ПДР тоже тайна. В официальном объявлении Кенсингтонский дворец всегда указывает месяц, в котором герцогиня должна разрешиться от бремени, но не конкретную дату предполагаемых родов. Это делается в целях безопасности.

Декрета не существует. Герцогиня не должна лениться: общественная работа продолжается практически до самых родов. Несмотря ни на что, Кейт посещала мероприятия и проводила встречи «до упора».

Живот следует скрывать. Во время беременности Кейт нельзя было открыто демонстрировать живот — никаких купальников, коротких топов или прозрачных блузок.

Путешествовать нельзя. Будущий ребенок настолько ценен, что герцогине запрещается ездить за границу во время беременности. Да, она посещала всевозможные мероприятия, но только на территории Великобритании.

Водить машину тоже нельзя. И это тоже продиктовано заботой о безопасности будущего маленького принца или принцессы. Впрочем, к услугам герцогини Кэмбриджской — целый штат водителей.

Запрещается есть на публике. Причем из чистого суеверия: дворец опасался, что из вкусовых предпочтений будущей матери народ сделает вывод о поле царственного малыша.

Покупать приданое нужно только секретно или по интернету. Опять-таки, потому, что кто-то мог заметить розовые или голубые ползунки в руках у Кейт.

Нужно постоянно улыбаться. Герцогине Кэмбриджской запрещено жаловаться на самочувствие, токсикоз, бессонницу. Она должна всегда быть в хорошем настроении — на то она и принцесса