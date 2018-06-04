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У Меган Маркл нашелся двойник
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У Меган Маркл нашелся двойник 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
У американской актрисы и герцогини Сассекской Меган Маркл появился двойник. Это медсестра из США, пишет сайт Metro.
Даниэль Харрис утверждает, что ее путают с Меган Маркл чуть ли не каждый день. Женщины очень похожи внешне: они мулатки с веснушки и одинаковыми прическами. К тому же обе были невестами — Харрис вышла замуж в 2017 году.
Девушка рассказала, как на нее реагируют в общественных местах незнакомые люди. «В пятницу я стояла в продуктовом магазине, и у одной пожилой леди, стоявшей передо мной, был журнал с Меган», — сказала она. Дама в возрасте обратилась к Даниэль: «Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе…», но Харрис закончила за нее: «Каждый всегда говорит мне: „Даниэль, тебе нужно работать как ее двойник“». Муж Даниэль временами подшучивает над супругой и обещает стать ее менеджером.
Все началось после того, как друг Харрис указал на очевидные сходства с персонажем сериала «Форс-мажоры» (Suits) Рэйчел Зейн, которую сыграла будущая герцогиня Сассекская. «Я не очень много думала об этом до прошлого года, когда отношения Меган и [принца] Гарри стали публичными», — объяснила Даниэль.
Свадьба Даниэлль Харрис. Фото: SWNS.com  Даниэль не обеспокоена сравнениями. «У нас обеих смешанная раса, и у меня также есть веснушки, такие как Меган», — говорит она. И считает большим комплиментом, когда люди указывают на схожесть с герцогиней Сассекской.
Сайт даже сравнил свадьбу медсестры Даниэль Харрис со свадьбой принца Гарри и Меган Маркл. Церемония медсестры стоила 50 тысяч долларов — всего 0,001% от цены королевской свадьбы. И если на Меган было платье из французского дома Givenchy, Даниэль носила обычное свадебное стоимостью 1800 долларов.
Когда королевская британская семья венчались в часовне Святого Георгия, свадебная церемония Даниэль Харрисон проходила в городском парке Скоттсдейла, штат Аризона, США. Торжество принца Гарри посетило 600 гостей, в свою очередь Даниэлла пригласила 115 человек.
У Харисон была гигантская шумная вечеринка, где гости танцевали с местным диджеем, в отличии от королевского бракосочетания
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