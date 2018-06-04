Первые откровения «Кинотавра»: новые романы и смелые наряды знаменитостей 

Экс-супруги Бондарчук: влюбленная Светлана, одинокий Федор Главными ньюсмейкерами «Кинотавра-2016» стали Федор Бондарчук и Паулина Андреева: тогда 49-летний режиссер и 27-летняя актриса впервые вышли на красную дорожку в качестве пары. Светлана же, экс-супруга Федора, посещала показы и вечеринки в компании подруг. Спустя два года картина повторилась, но с точностью да наоборот. Режиссер прибыл в Сочи без молодой спутницы, потому остался практически незамеченным. А Светлана привлекла к себе максимум внимания, появившись перед зрителями за руку с 37-летним фотографом и галеристом Сергеем Табуновым.
Влюбленные состоят в отношениях больше полугода, но, как и принято в «звездной» тусовке, свои чувства тщательно скрывали. Первый совместный снимок пары появился благодаря подруге светской дивы, Надежде Оболенцевой (она, кстати, тоже использовала открывшийся «Кинотавр» как площадку для романтических откровений). На фотографии Светлана обнимает Сергея — удивительно похожего на Федора Бондарчука в юности.
Светлана Бондарчук с новым избранником Новая избранница Резо Гигинеишвили Не успел режиссер развестись с актрисой Надеждой Михалковой, как мужчине тут же стали приписывать новые романы. Говорили, что его брак распался из-за увлечения светской львицей Надеждой Оболенцевой; зимой статус избранницы Резо присвоили бизнесвумен Галине Агаповой (Гигинеишвили опубликовал совместный с девушкой снимок с подписью «Мое сердце осталось в Лондоне»); позднее мужчину заметили в объятиях актрисы Марии Шалаевой во время дружеского застолья. Все слухи режиссер неизменно отрицал. Но если с двумя последними дамами Резо связывают исключительно дружеские отношения, то насчет Надежды публика не ошиблась — на днях мужчина и женщина впервые вышли в свет как пара. Влюбленные появились на открытии фестиваля «Кинотавр» — Гигинеишвили нежно обнимал спутницу в светло-голубом платье за талию. Новая «звездная» пара охотно позировала фотографом, а вот от комментариев по поводу своих отношений воздержалась.
Напомним, у влюбленных за спиной по два брака. Резо был женат на Анастасии Кочетковой (певица родила экс-мужу дочь Марию) и актрисе Надежде Михалковой (двое детей — Нина и Иван). В биографии Надежды — ранний брак с Денисом Михайловым и свадьба с бизнесменом Айратом Исхаковым.
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева Безруков и Матисон: в ожидании чуда Откровения «Кинотавра» начались еще до открытия фестиваля. 23 мая в личном микроблоге Сергей Безруков поделился радостной новостью — они с супругой Анной Матисон ждут второго ребенка. «Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье! У нас уже складывается традиция, как на „Кинотавр“ ехать, так снова пополнение», — обратился к поклонникам артист. На кинофестиваль супружеская чета пока не прибыла — поклонники будущих родителей в скором времени надеются впервые увидеть Анну в интересном положении. В этом году пара представит на суд жюри ленту «Заповедник», снятую по одноименной повести Сергея Довлатова.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1785724940013878435_440481453"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.665625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.665625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); «Кинотавр-2018»: самые смелые наряды Безоговорочную победу в негласном конкурсе самых откровенных нарядов одержала Катерина Шпица. После развода актриса нередко эпатирует публику слишком смелыми выходами, о чем вновь напомнила на сочинском кинофестивале: сквозь материал явно проглядывались формы актрисы, а нюдовый оттенок ткани, тонике бретели и открытая спина сделали образ еще более обнаженным. Ирина Хакамада также сделала ставку на сексуальность, но сдержанную: в открывающим татуированные руки и зону декольте платье политик смотрелась неожиданно, но эффектно. Порцию критики получила звезда сериала «Улетный экипаж» Наталья Бардо. Для выхода на красную дорожку блондинка выбрала пышное платье с корсетом и дополнила образ вуалью — наряд выглядел слишком помпезно для фестиваля в Сочи. Не меньшее внимание привлекла к себе Ксения Собчак, прибывшая на киносмотр ради фильма «Дело Собчака». В отсутствии стиля блондинку упрекнуть нельзя, черно-белое платье с необычными рукавами выглядело одновременно статусно и неброско. Но облегало слегка округлившийся живот женщины, что вновь дало общественности повод для обсуждения — скоро в семье Собчак-Виторган станет на одного человека больше? Наряды с открытия «Кинотавра» — в нашей фотогалерее
Катерина Шпица
Наталья Бардо
Ксения Собчак