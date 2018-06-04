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«Она же насквозь фальшивая!»: публика разочарована выбором Холостяка
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«Она же насквозь фальшивая!»: публика разочарована выбором Холостяка 

Eva.ru 45 минут назад
Фото: Eva.ru
Очередной сезон нашумевшего шоу «Холостяк» закончился массовым разочарованием среди миллионов зрителей, которые на протяжении 13 недель следили за потенциальными невестами. Выбор Егора Крида возмутил, удивил и попросту вызвал массу эмоций у обывателей, ведь, по мнению публики сети, кто-кто, а эта девушка должна была еще в числе первых покинуть проект.
Завидный холостяк, молодой и амбициозный певец Егор Крид сделал весьма неожиданный выбор в финале романтичного шоу канала ТНТ под названием «Холостяк». Известный музыкант вручил заветное кольцо Дарье Клюкиной, которая уже успела засветиться в предыдущем сезоне проекта, где участницы очаровывали Илью Глинникова. Такое неожиданный выбор вызвал массу обсуждений в сети, поскольку многие обыватели сочли Дарью Клюкину недостойной столь солидного жениха, в то время как любимица публики Виктория Короткова куда больше подходит на роль возлюбленной и финалистки шоу.
Стоит отметить, что при всех своих недостатках, Даша обладает яркой внешностью и совершенно непредсказуемым нравом, держа своего избранника на коротком эмоциональном поводке. Однако зрители уверены, что девушка — типичная охотница за богатыми мужчинами, ведь Даша пришла на шоу в поисках богатого мужа во второй раз. А потому немудрено, что свое разочарование, огорчение и даже отчаяние многие фанаты высказали Егору, вопрошая, отчего же он за время проекта одну за одной отправлял домой достойных претенденток, у которых зародились настоящие чувства к холостяку.
«Зачем потратила на это 13 воскресных вечеров?» «Драмкружок уездного дома культуры» «Вот честное слово, лучше бы она уехала тогда, когда ты не дал ей розу» «О господи, она же насквозь фальшивая!» «Запланированный выбор. Они не подписаны друг на друга, и вообще, через три недельки „не сойдутся характерами“ „Ужасный конец. Остается только ждать Дашу в следующем сезоне“ „Теперь я уверена, что выбор всегда по сценарию, а не по логике. Выгнать ту, что первая полюбила, чтобы в итоге выбрать Дашу?“
При этом сам Егор Крид не видит ничего нелогичного в собственном выборе. Известный музыкант неоднократно подчеркивал, что пришел на проект не в поисках жены, а для того, чтобы найти человека, близкого по духу. И именно этим Егор объясняет свое взбалмошное поведение и резкость по отношению к участницам, а также уверяет, что все это он делает по одной простой причине — он первых холостяк, которому не все равно.
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