Меган Маркл и Амаль Клуни вошли в список самых влиятельных женщин Великобритании 

Что нужно, чтобы стать одной из самых влиятельных женщин Великобритании? Похоже, удачно выйти замуж. Амаль Клуни и Меган Маркл в этом году попали в список британского Vogue как самые влиятельные женщины в возрасте от 22 до 73 лет. Издание, конечно, не отмечает в списке из достоинств удачный брак, но мы-то с вами знаем, что дело очень часто в нем, тем более в случае с Меган.
Всего список состоит из 25 имен, в нем значатся звезды шоу-бизнеса, политики, модели, журналисты и писатели. Вместе с Амаль и Меган в этом году в рейтинг попали также Джоан Роулинг, автор романов о Гарри Поттере, певица Дуа Липа и актриса Летишия Райт, громко заявившая о себе в блокбастере Marvel «Черная Пантера». Редакторы журнала также отметили, что с новым статусом герцогини Сассекской Меган придется ежедневно работать и доказывать подданным короны, что она заслуживает чести быть одной из самых влиятельных женщин Великобритании.
попкорнnews