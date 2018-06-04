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Меган Маркл и Амаль Клуни вошли в список самых влиятельных женщин Великобритании
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Меган Маркл и Амаль Клуни вошли в список самых влиятельных женщин Великобритании 

Попкорн News 26 минут назад
Фото: Попкорн News
Что нужно, чтобы стать одной из самых влиятельных женщин Великобритании? Похоже, удачно выйти замуж. Амаль Клуни и Меган Маркл в этом году попали в список британского Vogue как самые влиятельные женщины в возрасте от 22 до 73 лет. Издание, конечно, не отмечает в списке из достоинств удачный брак, но мы-то с вами знаем, что дело очень часто в нем, тем более в случае с Меган.
Всего список состоит из 25 имен, в нем значатся звезды шоу-бизнеса, политики, модели, журналисты и писатели. Вместе с Амаль и Меган в этом году в рейтинг попали также Джоан Роулинг, автор романов о Гарри Поттере, певица Дуа Липа и актриса Летишия Райт, громко заявившая о себе в блокбастере Marvel «Черная Пантера». Редакторы журнала также отметили, что с новым статусом герцогини Сассекской Меган придется ежедневно работать и доказывать подданным короны, что она заслуживает чести быть одной из самых влиятельных женщин Великобритании.
попкорнnews
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