Правительство решило поменять правила регистрации брака: «Думайте год»

Правительство внесет в Госдуму законопроект, который разрешит россиянам подавать заявления в ЗАГС о регистрации брака за 12 месяцев до свадьбы. Инициатива, подготовленная Минкомсвязи ещё осенью 2017 года, 4 июня, как нам стало известно, была одобрена правительственной Комиссией по законопроектной деятельности.

Поправки предлагается внести в Семейный кодекс и в закон «О записи актов гражданского состояния».

Сейчас регистрация брака производится через месяц после подачи заявления в ЗАГС. «Такой подход приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов записи актов гражданского состояния, а также к невозможности для граждан, вступающих в брак, удобным для них образом выбрать дату и время регистрации», — решили в правительстве.

Кроме того, в нынешних правилах чиновники усмотрели «коррупционную составляющую»: она возникает из-за того, что желающих сыграть свадьбу в «знаменательные даты» слишком много, и все они подать заявления в установленные сроки не в состоянии.

Законопроект, одобренный Комиссией, предполагает другие правила: граждане смогут самостоятельно определить дату и время регистрации брака «не раньше чем за месяц и не позднее чем за 12 месяцев» со дня подачи заявления.

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