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Для некоторых животных мир движется замедленно
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Для некоторых животных мир движется замедленно 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
В большинстве случаев у нас есть вполне четкое понятие течения времени. День, неделя, месяц, год — мы имеем представление о каждом из этих промежутков и понимаем, что сможем и чего не сможем успеть.
Однако это все актуально, только если говорить о людях. А как насчет братьев наших меньших — кошек или собак? Не говоря уже о некоторых насекомых, которые живут примерно один день.
К сожалению, наука, возможно, никогда не сможет «заглянуть» в мозг таких существ и понять, как именно они «ощущают» время. Однако можно быть почти полностью уверенным, что их восприятие сильно отличается от нашего. И за, казалось бы, минимальный промежуток времени они проживают вполне полноценную жизнь.
Очевидно, это все сильно зависит от выработанного в ходе эволюции механизма обработки сенсорной информации у того или иного живого существа.
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