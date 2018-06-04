20-летней девушке из-под Карталов, которая взяла под опеку шестерых братьев и сестренку, присылают деньги и игрушки со всей страны

После того, как о 20-летней Кристине Евтушенко из Карталинского района, взявшей под опеку своих братьев и сестренку, написали СМИ, ей стали помогать люди со всей страны. Поскольку девушка после смерти родителей одна поднимает целый детский садик, в хозяйстве может пригодиться все что угодно. Из разных городов в село Елизаветопольку присылают детскую одежду, игрушки, канцелярию и, конечно, переводят деньги: буквально за неделю накопилось около 100 000 рублей.

Посылки для большой и дружной семьи приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и даже из ближнего зарубежья — Минска. Желающие помочь сестре-героине находили контакты девушки, звонили, интересовались, что нужно ей и ребятишкам, а потом шли на почту.

— Пришли посылки с игрушками, дети были очень довольны. А еще из Санкт-Петербурга приходили книги. Если у людей нет возможности отправлять вещи, то они присылают деньги, — говорит Кристина.

Соседи тоже не отстают — помогают Кристине по хозяйству кто во что горазд. Пока девушка уходит на занятия по вождению, приходят посидеть ребятней, приготовить ужин, помочь с уборкой.

Напомним, что беды в семье Кристины и ее братьев и сестренки начались несколько лет назад: сначала от рака умер папа, а спустя год из-за оторвавшегося тромба скончалась и мама. Кристина уже была совершеннолетней, а вот ее малышей хотели забрать в детский дом, на что сестра запротестовала: «Сама справлюсь!»

На девушку сначала смотрели с недоверием: потянет ли, прокормит ли. Но старшая сестра убедила органы опеки, что сможет позаботиться о родных: сначала ей дали полгода испытательного срока, а затем позволили окончательно забрать детвору. Ради этого девушке пришлось на время бросить учебу — она училась в техникуме. Младшему брату Кристины всего 4 года, сестра пойдет в первый класс, двое братьев уже учатся в начальной школе, один закончил девятый класс, а еще два парня уже учатся в техникуме и помогают сестре.

В независимости от возраста, каждый вносит посильный вклад в обустройство хозяйства: кто-то кормит скотину (в хозяйстве: козы, корова, кролики, утки, свиньи, курицы) кто-то огород прополет, кто-то наводит в доме порядок.

Отметим, что местные власти тоже не оставили семью один на один с горем: провели в дом водопровод, помогли поменять окна. А теперь им протягивают руку помощи люди со всей страны. Скоро ребятишек нужно будет собирать в школу и садик. «Надеюсь, что все-таки сама вытяну», скромно говорит Кристина. Впрочем, мы думаем, что лишней помощь не будет.

По просьбе Кристины редакция не оставляет номер карты (ее однажды уже взломали), поэтому, если хотите помочь, звоните девушке по телефону 8 9191219182 она сообщит реквизиты.