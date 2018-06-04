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В свадебной церемонии Ляшко увидели российский триколор
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В свадебной церемонии Ляшко увидели российский триколор 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Одесский журналист Юрий Ткачев обратил внимание на фото из ЗАГСа, где украинский политик Олег Ляшко, его невеста Росита Сайранен и регистратор вместе образуют российский триколор.
«На цвета одежек вот внимание обратил», — написал журналист Юрий Ткачев в Facebook.
На фото слева направо стоят Сайранен в красном платье, Ляшко в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке, и регистратор в белом пиджаке.
В комментариях посмеялись над фотографией:
«Штирлиц был на грани провала!», — написал Ievgen Rusin.
«Ляшко сам по себе триколор, а невеста так вообще цвета флага СССР», — считает Жанна Бло.
«И в правильном порядке встали!», — Oleg Kanikayev.
Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко 2 июня женился на Росите Сайранен после 20 лет совместной жизни.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Ляшко объявил о решении жениться на Росите Сайранян еще в апреле. Они 20 лет живут в гражданском браке и воспитывают дочь. «20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо», — заявлял тогда Ляшко. Пара познакомилась в зале игровых автоматов.
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