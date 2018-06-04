Что такое зентангл, как ему научиться и как его применять в рукоделии?

Зентангл — что это такое?

Фото: 3.bp.blogspot.com Зентангл (англ. zentangle) — новая форма искусства (официально ей немногим больше 10 лет), которая сочетает в себе сразу несколько направлений: это и творчество, и медитация, и удовольствие, и способ создания оригинальных рисунков, ценных как самостоятельные произведения или способных украсить узором почти что угодно.

В отличие от похожей техники дудлинга, предполагающей полностью интуитивное рисование, работы в стиле зентангл обычно состоят из неких повторяющихся узоров, паттернов (танглов). В одном рисунке может сочетаться множество узоров, да и сама по себе техника довольно-таки свободна и интуитивна. Её может освоить любой, кто умеет держать в руках карандаш или ручку. Даже если вы полагаете, что вовсе не умеете рисовать, в технике зентангл вы сможете создавать оригинальные и очень интересные работы — возможно, это то, с чего стоит начать учиться.

Зентангл: история появления

Фото: time-to-tangle.blogspot.co.uk Официально как вид творчества зентангл был зарегистрирован в 2006 году. Его основателями считаются Рик Робертс (Rick Roberts) и Мария Томас (Maria Thomas). Мария Томас — художница, в том числе занимающаяся шрифтами и каллиграфией. Рик — в прошлом монах, знающий толк в медитации. История гласит, что однажды они обнаружили, что Мария, погрузившись в процесс рисования, находится в таком же состоянии, в каком пребывает Рик во время медитации. Мария и Рик подумали, что они смогли бы создать простую систему, с помощью которой люди могли бы наслаждаться этим занятием. Так появился зентангл (zen — буддисткое название понятия «путь» в смысле пути развития, tangle — путаница, завитки).

Основатели зентангла Мария Томас и Рик Робертс

Фото: caroldeezigns.blogspot.com Создатели запатентовали свою систему и начали вести семинары, обучая желающих новой технике. Прошедшие обучение получают сертификат преподавателя зентангла и настойчивые рекомендации использовать в работе только определённую бумагу и пишущие принадлежности. Но «сарафанное радио» сработало быстрее официальной рекламы: знание о новой технике за несколько лет распространилось по всему миру, обретя множество новых последователей, которые рисуют на чём и чем хотят. Тем более, и самостоятельно научиться зентанглу несложно.

Зентангл: как научиться основам

Фото: saffiland.blogspot.com Классический зентангл рисуется обязательно чёрными чернилами на квадратном листочке белой бумаги стороной 3.5 дюйма (8,9 см). Вы же можете начать свою практику, использовав любую подходящую вам бумагу и удобную ручку (гелевую, мягкую шариковую, капиллярную, роллер, тонкий фломастер).

Основные правила классического зентангла:

Фото: wikihow.com — У вашего рисунка не должно быть ни верха, ни низа — он не должен быть жёстко ориентирован в пространстве.

— Он не должен представлять какой-либо узнаваемый предмет; в идеале, он должен быть абстрактным.

— Зентангл должен быть монохромным — рисуем на однотонном листе бумаги одним контрастным цветом (изначально — белая бумага и чёрный рисунок). Однако, освоив основы, вы можете делать и разноцветные рисунки.

С чего начать?

— Для начала изучите рисунки в стиле зентангл, чтобы понять его особенности: медитативность, составление целого из повторяющихся узоров.

— Потом выберите какие-то несложные классические узоры и копируйте их.

— Когда вы немного «набьёте руку», попробуте создавать небольшие зентанглы самостоятельно. Дальше можно приступать к более масштабным проектам — например, рисованию больших работ или декорированию вещей.

Зентангл: узоры для начинающих

Зентангл: идеи для применения в рукоделии

Узором в стиле зентангл можно украсить одежду, аксессуары, предметы для декора интерьера, интерьерный текстиль, его можно использовать как основу для вышивки, квилтинга или росписи ткани — вариантов множество. Прежде чем браться за украшение предмета или одежды, стоит попрактиковаться на листе бумаги. Чтобы узор не смылся, пользуйтесь соответствующими материалами и инструментами (несмываемые маркеры для ткани, перманентные маркеры, акрил и так далее).

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