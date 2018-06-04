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Экстремал-парапланерист едва не погиб после очередного полета
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Экстремал-парапланерист едва не погиб после очередного полета 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В минувшие выходные Иван Красовский совершал очередной экстремальный полет на паратрайке, когда внезапно его летательный аппарат потерпел крушение. От гибели Ивана спасло то, что он упал на дерево. Растущая сосна насквозь пробила мужчине плечо, но, к счастью, он остался жив. И даже сделал несколько пугающих фотографий.
Пользователи соцсети были шокированы увиденным, но в то же время рады за Ивана. Да, экстремалу-парапланеристу предстоит несколько сложнейших операций, чтобы восстановить подвижность руки, но зато его жизни сейчас ничего не угрожает. Интернет-аудитория уже окрестила счастливчика «белорусским халком».
Дерево пронзило Ивану плечо, к счастью, он остался жив/Фото: Вконтакте
"Ничего себе заноза!", «Какой классный теперь у него сувенир. Привел девушку домой, на стене полено окровавленное висит, остается только рассказать красивую историю. И фотку показать», «Зин, плечо чешется. Глянь что там…», — шутят фолловеры и желают Ивану скорейшего выздоровления.
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