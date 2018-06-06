Парапланеристу, упавшему на ель, хирурги удалили ствол дерева из плеча

Иван почти не пострадал, за исключением плеча, которое пронзило бревно. Буквально с поленом в руке он поехал к врачам, попутно делая фотографии для социальных сетей. Удивительная история в репортаже Надежды Алешкиной.

Первые селфи пострадавший сделал на операционном столе… Можно сказать, что в этот раз Ивана спасла «рубашка», в которой он родился. При падении не сработала даже страховка — собирался делать акробатический трюк, как датчик показал мистически низкую высоту 666. Дальше Ивану оставалось только сгруппироваться. Он считает, что жизнь ему спасла лесная красавица… Обычная ель, на которую он упал с высоты, смягчила удар.

— Елочка мне и спасла жизнь, я все веточки с нее снял и приземлился мягко уже на толщине бревна, — вспоминал удачливый Иван.

Друг из МЧС подпилил концы бревна и Иван отправился в карету скорой помощи. Врачи тем временем готовились к худшему.

— Когда я увидел фото, подумал, что все может закончиться плохо, потому что было непонятно, что там повреждено, — рассказал хирург Сергей Мечковский.

Медики говорят — операция была сложной. А самому пациенту кажется, что все прошло легко. Ведь его спасло не только накаченное плечо, но и оптимизм.

Бывший военный Иван Красовский уже 15 лет летает на паратрайке и любит экстрим. Через пару часов после операции спортсмен рассказал о своем состоянии в прямом включении. Подписчики в социальных сетях поддержали настрой позитивного пациента и порекомендовали приложить к ране подорожник. А еще предположили, что Иван обратился в больницу только потому, что бревно мешает спать.

Из остатков бревна удачливый белорус решил вырезать ангела, он считает, что ему он и обязан своим чудесным спасением.