Ещё
Парапланеристу, упавшему на ель, хирурги удалили ствол дерева из плеча
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парапланеристу, упавшему на ель, хирурги удалили ствол дерева из плеча 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Иван почти не пострадал, за исключением плеча, которое пронзило бревно. Буквально с поленом в руке он поехал к врачам, попутно делая фотографии для социальных сетей. Удивительная история в репортаже Надежды Алешкиной.
Первые селфи пострадавший сделал на операционном столе… Можно сказать, что в этот раз Ивана спасла «рубашка», в которой он родился. При падении не сработала даже страховка — собирался делать акробатический трюк, как датчик показал мистически низкую высоту 666. Дальше Ивану оставалось только сгруппироваться. Он считает, что жизнь ему спасла лесная красавица… Обычная ель, на которую он упал с высоты, смягчила удар.
— Елочка мне и спасла жизнь, я все веточки с нее снял и приземлился мягко уже на толщине бревна, — вспоминал удачливый Иван.
Друг из МЧС подпилил концы бревна и Иван отправился в карету скорой помощи. Врачи тем временем готовились к худшему.
— Когда я увидел фото, подумал, что все может закончиться плохо, потому что было непонятно, что там повреждено, — рассказал хирург Сергей Мечковский.
Медики говорят — операция была сложной. А самому пациенту кажется, что все прошло легко. Ведь его спасло не только накаченное плечо, но и оптимизм.
Бывший военный Иван Красовский уже 15 лет летает на паратрайке и любит экстрим. Через пару часов после операции спортсмен рассказал о своем состоянии в прямом включении. Подписчики в социальных сетях поддержали настрой позитивного пациента и порекомендовали приложить к ране подорожник. А еще предположили, что Иван обратился в больницу только потому, что бревно мешает спать.
Из остатков бревна удачливый белорус решил вырезать ангела, он считает, что ему он и обязан своим чудесным спасением.
Пятый канал: последние новости
«Половая сегрегация»: как график работы суда чуть не расколол целый город Звезда «Дома-2» «закадрила» сына миллиардера «Умная» колонка от Amazon записала разговор пары и отправила его их другу
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я родила ему, а он на мне не женится»35
Почему анальный секс — это не страшно13
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Курортный роман: 6 личных историй2
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение