Место с историей

Семья Якушиных живет в Басманном районе столицы и очень любит это место. Корреспондент «ВМ» встретился со Светланой и ее детьми в их любимом саду имени Баумана.

Много приятных воспоминаний связано у Якушиных с этим старинным парком.

— Все мое детство прошло здесь, — говорит Светлана Якушина. — Я училась в школе в Токмаковом переулке. Вон за той красной церковью.

Женщина кивает на недавно покрашенный храм, который сияет куполами. В этот момент раздается звон колоколов: отмечается православный праздник — День Святой Троицы.

— Колокола бьют, — радостно восклицает Даниил, которому скоро исполнится четыре года. Он посматривает на младшую сестренку Вику, которая с аппетитом уплетает кекс. Хотя девчушка младше брата всего на год и два месяца, тот считает своим долгом опекать ее.

Вытирая испачканную щеку сестрички, он добродушно ворчит: — Вымазалась, как маленькая свинюшка! Мама довольно улыбается.

— Настоящий мужчина растет, — она гладит Даньку по голове. В силу обстоятельств она одна воспитывает детей и очень ценит в своих сыновьях такие качества, как забота и ответственность.

Вспомнив время, когда маленький Данька только учился говорить, она вдруг рассмеялась:

— Каждый раз, когда старший Артем возвращался из школы, младший брат интересовался: «Ты где был?» Но поскольку половины букв он еще не выговаривал, в его исполнении это звучало как «Ты дебил?»

— Зато сейчас как болтает чисто, заметили? — не без гордости говорит Светлана.

Она рассказывает, что младшие, когда она читает им сказки Пушкина, готовы слушать их часами, а потом они идут гулять в Пушкинский городок, где можно познакомиться с героями этих произведений: их фигуры стоят здесь.

Светлана разрешает малышам побегать по парку. А мы с ней и ее старшим сыном Артемом беседуем на лавочке.

— В детстве я сама любила приходить в Сад имени Баумана, — вспоминает Якушина. — И с будущим мужем здесь познакомилась. Вон там, неподалеку от бюста Бауману, стояло дерево с замками любви.

С ее слов, на нем очень долго висел замок, который они с мужем повесили на дерево. А Артем вспоминает историю уже из своего детства, тоже связанную с этим местом. Здесь родители учили его кататься на двухколесном велосипеде. Сначала они поддерживали сына, но тот разогнался и оторвался от взрослых. В этот момент оторвалось сначала одно маленькое страховочное колесико, потом и второе

— Я испугалась: думала, все, сейчас упадет и расшибется! А Артем даже не заметил, что отвалились колеса: гнал, как взрослый, на двухколесном велосипеде…

И мама с сыном расплылись в улыбке, вспомнив эту давнишнюю историю.

Сейчас Артем оканчивает одиннадцатый класс и собирается стать экономистом, как его мама: Светлана работает финансистом в одной из транспортных компаний.

В этот момент мимо нас проходит иностранец и, обращаясь к парню, о чем-то спрашивает его.

Тот уверенно отвечает. Я интересуюсь, откуда он так хорошо знает английский.

— А я до девятого класса учился в специализированной школе, — поясняет Артем. — Владею еще и немецким, правда, чуть похуже. Но я решил, что языки — все-таки не мое, и ушел в класс с углубленным изучением экономики.

На вопрос иностранца, как пройти к метро, Артем дал ему исчерпывающий ответ, рассказав, в каком интересном месте Москвы он находится.

— Объяснил, что за выходом из парка, на Старой Басманной улице, стоит церковь, построенная по чертежам самого Петра Первого. Именно по Старой Басманной император ездил в Немецкую слободу.

К Светлане подбегают младшие дети и просят разрешения покататься на самокате. Данила, как истинный джентльмен, предоставляет Вике прокатиться первой. Та, проехав немного, возвращает самокат братишке. Все как и полагается в дружной семье.

— Я ведь и сама из многодетной семьи, — говорит Светлана. — Нас у родителей четверо, и мы с сестрами всегда были очень дружны. Для меня, младшей, они во всем были примером. Вот и своих детей учу такому же отношению друг к другу.