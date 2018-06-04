Ширину лица масаев связали с их силой

Ученые из МГУ и Института этнологии и антропологии РАН совместно с зарубежными коллегами установили связь физической силы с формой лица среди масаев — африканского скотоводческого племени, ведущего традиционный образ жизни. Оказалось, что чем шире лицо, тем в среднем выше физическая сила его обладателя. Причиной этого является влияние тестостерона на развитие костей черепа. Соответствующая статья опубликована в PLoS ONE.

Авторы работы использовали стандартный динамометр российского производства, чтобы оценить силу хвата руки у 185 мужчин и 120 женщин-масаев, живущих в заповеднике Нгоронгоро (Северная Танзания). Все 305 человек были разделены на две группы — 20−29 лет и 30−50 лет. Также у всех них были сделаны фотографии лиц. При этом по фотографиям их распределили уже на три группы — с узкой средней частью лица, со средней по ширине центральной частью лица, и наиболее широколицых. В итоге выяснилось, что среди мужчин разница в силе хвата руки варьируется куда больше, чем среди женщин (отдельные мужчины показывали результаты в разы выше мужской нормы, среди женщин такого не было).

Кроме того, оказалось, что чем шире было лицо, шире и ниже лоб, чем больше было расстояние между углами глаз, а также чем шире был нос и полнее губы — тем большую силу хвата демонстрировал их обладатель в каждой из половозрастных групп. Причиной такой корреляции, ранее отмечавшейся и среди европейцев, авторы работы считают влияние ключевого мужского полового гормона — тестостерона.

Тестостерон в подростковом периоде способствует росту вширь скуловых костей, челюстей, подбородка, увеличению надбровных валиков и удлинению нижней части лица. Напротив, влияние женского гормона эстрогена ведет к более грацильным лицевым формам — высоким бровям (практически без валиков), менее массивным челюстям и более тонким губам.

Также ранее было обнаружено, что мужчины с более высоким содержанием тестостерона гораздо активнее борются за повышение своего социального статуса. Возможно, это является одной из причин того, почему женщины, которым показывают лица незнакомцев, чаще предпочитают фото тех, у кого лицо в его средней части шире, а губы — полнее. Такие признаки должны указывать на высокое количество тестостерона в крови, что повышает биологическую ценность партнера.