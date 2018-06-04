Мальчик держал в руках табличку со словами: «Я слепой, пожалуйста, помогите!» Тут к нему подошел мужчина и сменил надпись

Слепой мальчик сидел на ступеньках со шляпой у ног. В руках он держал табличку со надписью: «Я слепой, пожалуйста, помогите!»

И хотя он просидел уже достаточно долго, в шляпе лежало всего несколько монет. В этот момент мимо проходил мужчина. Он достал из кармана несколько монет и бросил их в шляпу. Затем он сделал нечто неожиданное. Мужчина взял табличку, перевернул ее и написал какую-то фразу. Затем он вернул табличку мальчику.

Вскоре шляпа начала наполняться деньгами. Все больше людей подходило, читало надпись и бросало деньги в шляпу.

Вечером мужчина, который сменил надпись, вернулся к мальчику чтоб узнать как у него дела. Мальчик узнал его по голосу и спросил: «Это вы поменяли мне надпись на табличке сегодня?» И продолжил: «Скажите, что вы там написали?»

Мужчина ответил: «Я просто написал правду. Я написал то же самое, только по-другому».

Надпись на табличке гласила: «Сегодня прекрасный день, но я его не могу увидеть».

Вы думаете обе надписи на табличке говорили об одном и том же? Конечно же, обе таблички говорили людям о том, что мальчик слепой. Но первая табличка просто говорила окружающим что мальчик слепой. Вторая табличка напоминала людям о том, какие они счастливые что они могут видеть красоту этого дня. Неудивительно что вторая надпись была более эффективна.

Мораль истории такова: Будьте благодарны за то, что вы имеете сегодня. Думайте творчески и позитивно. Когда судьба преподносит вам тысячу причин плакать, найдите тысячу причин для улыбки.

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