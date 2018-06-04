Жриц любви вербуют на ЧМ 2018: «Третий размер груди обязателен»

На временную работу требуются девушки со знанием английского языка и третьим размером груди. Любовь к спорту приветствуется — не только романтические отношения ждут футбольных болельщиков на ЧМ-2018, но и секс за деньги.

Количество подобных вакансий в Интернете выросло с 800 стандартных объявлений в феврале этого года до 8 000 к маю. Первыми забили тревогу питерские общественники. Они уверены — в этот криминальный бизнес многих завлекут обманом.

«Накануне чемпионата мира в соцсетях растет число объявлений о работе в сфере интим-услуг. Однако большинство таких объявлений не сулят ничего, кроме различных форм сексуальной эксплуатации», — петицию питерского Кризисного центра для женщин подписали свыше 30 тысяч человек.

Причем, что удивительно, наплыв проституток ожидается именно в городе на Неве, в Москве (во всяком случае, пока) такого ажиотажа нет. Вплоть до 13 июня ценник на подобного рода услуги стабильный — 2,5 тысячи за час, потом, как утверждают эксперты, он, возможно, вырастет до 4–5 тысяч. Если будет спрос, конечно.

Мода на экзотику

«Очень много девушек были завезены сюда еще на Кубок конфедераций в 2017-м, — рассказывает правозащитница Маргрет Саттеруэйт. — Некоторые остаются здесь до сих пор, в том числе и против своей воли. Кто-то смог сбежать, но их тут же заменили новыми девочками.

Недавно освободили четырех девочек-подростков из Нигерии. Самое ужасное, что иностранки вообще не понимают, где они находятся, зачем они здесь, без знания языка, лишенные телефонов, компьютера, любых средств связи, даже если им удастся чудом освободиться из борделя — куда они пойдут?

В прошлом году в Москве одна такая секс-рабыня бегала по городу, пока не набрела на доброго таксиста, который помог ей обратиться в полицию. Девушки, которых пачками доставляют в страну под какое-то значимое событие, в данном случае спортивное, совершенно бесправны».

О том, что 11 российских городов, где пройдет мундиаль, ждет резкий рост проституции, общественники предупреждали еще год назад. Ничего удивительного — так было во всех странах, где до этого встречали чемпионат мира.

«Конечно, мы хотим, чтобы Москву представляли спортивным городом, а не тем, где можно все и ничего за это не будет, — говорит Илья Савельев , общественный деятель и активный борец с сексуальным рабством. — К сожалению, в западном представлении существует такое понятие, что русские женщины легкодоступны. Что это только у них феминистки заявляют о насилии и домогательствах, а наши молчат и терпят. Хотя, конечно, абсолютное большинство россиянок не такие».

Сейчас во всем мире мода на экзотику. Особенно на африканок и азиаток. Африканки, о них пойдет разговор позже, зачастую вообще не осознают, куда их привезли; послушные, забитые азиатки со знанием русского языка из бывших республик СССР догадываются, что их ждет, но вырваться не могут — они не просят о помощи, не в их это менталитете, стыдно, боятся огласки.

«Когда мы приходили с «контрольной закупкой», фактически ловлей на живца в московские бордели, то у всех девушек при виде телекамеры сразу начиналась истерика, больше всего их волновало даже не то, что они подвергаются постоянной сексуальной эксплуатации, а то, что об их образе жизни узнают на родине», — недоумевает Илья Савельев.

Гюля, она же Земфира

На самом деле Земфиру зовут Гюлей. Ей 23 года и она родом из Узбекистана. Приехала сюда на заработки вместе со своим парнем. Хотели собрать деньги на свадьбу. Семья Гюли не очень богатая, и поэтому ее отпустили (так она рассказывает), хотя обычно за незамужними девушками на выданье родные строго следят — позор, если вышла не девственницей, вот побываешь замужем, тогда можешь делать все, что угодно.

В прошлом году Гюле с женихом удалось накопить нужную сумму, в Москву вернулись, потому что снова потребовались наличные — теперь на строительство дома, любимый обещал любить и беречь, но вскоре бросил. Возвращаться домой, да еще и оставленной женой — «сама виновата» — девушка не смогла, жить было не на что, подруги, так утверждает Земфира, помогли найти новое «место», да еще и с проживанием.

Судя по всему, Земфира не сама решилась на этот шаг — стать проституткой: в Москве ее изнасиловали, после чего стало «все равно». Что воля, что неволя. Со мной она согласилась пообщаться не для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, она вообще не задумывается о завтрашнем дне. Возможно, это последствие психической травмы. «99 процентов девочек, вовлеченных в этот бизнес, пережили когда-то насилие, это помогло сломать защитные барьеры психики, уничтожило нормальные границы стыдливости», — продолжает Илья Савельев.

Посттравматическое стрессовое расстройство у секс-работниц, по данным медиков, практически не лечится и приравнивается к «афганскому синдрому» у ветеранов войн и жертв репрессий и пыток. Требуется больше года планомерной работы психологов, чтобы те немного пришли в себя и перестали испытывать панические атаки, флешбэки — яркие воспоминания о пережитом кошмаре. Но кто будет заниматься психотерапией с приезжими нелегалками?

Девушки из Узбекистана и Таджикистана находятся в самой низовой ценовой категории. В среднем у Гюли-Земфиры по 3–4 клиента в день. Она пока хорошенькая и не сильно потасканная, котируется среди мужчин. Квартиру под «офис» сутенеры снимают в спальном районе, хоть и недалеко от метро.

Домой в Узбекистан она не торопится. Предстоящий чемпионат мира Гюлю, как и большинство ее «подруг», не сильно волнует, хотя она и понимает, что скорее всего этот месяц будет горячим. «Недавно у нас на квартире появились новые девочки, работы будет много, — признается она. — Есть и мои землячки, таджички есть, даже кореянки. Некоторые почти не говорят по-русски. Мы им помогаем освоиться».

Каждая четвертая — с ВИЧ За последние годы в этом криминальном бизнесе в России стало гораздо меньше украинок и молдаванок. Оно и понятно, те же жительницы Незалежной, получив теперь безвизовый въезд в Европу, предпочитают работать на Западе, например, в Польше, это и спокойнее, и по деньгам из-за низкого курса рубля там выходит выгоднее. Впрочем, число гастарбайтерш из Донецка и Луганска как раз возросло.

Ну и, конечно, африканки. Этих подвозят прямо к мундиалю — как свежий товар в условиях повышенного спроса. Существует целая мафия, которая занимается обработкой и транспортировкой «шоколадок» из Нигерии.

По данным правозащитников, сейчас в Москве трудятся десятки тысяч темнокожих путан. Самое ужасное, что фактически их используют бесплатно — в лучшем случае дают рублей 500 с клиента, организаторы рассчитывают на то, что наивные девушки не понимают, куда попали, и не могут пожаловаться. Многие нигерийки, я общалась с ними сама, искренне верили, что ехали в Россию плести африканские косички в парикмахерских. А потом стало поздно.

Но есть и те, кто начал карьеру ночной бабочки еще дома примерно с 14 лет. Каждая четвертая секс-рабыня из этого региона, кстати, заражена ВИЧ — клиенты в Нигерии, а особенно в городе Бенин, считающемся столицей тамошней проституции, не любят предохраняться. Об этом тоже не мешало бы знать болельщикам.

— Для работы девушек начинают обрабатывать еще на родине. В Африке существуют различные способы давления на людей. Вы слышали про вуду? Это один из методов, — рассказывал мне Кенни, россиянин африканского происхождения, который профессионально занимается спасением своих землячек из лап сутенеров.

— Как это — при помощи вуду? — переспрашиваю я.

— Девушек специально запугивают, что они умрут, если сбегут из борделя. Отрезают прядь волос с головы и с лобка, еще берут немного крови… Есть много способов. Могут куклу смастерить. Могут курицу убить на глазах девушки и сказать, что если она решит убежать, то закончит так же, как эта курица.

— Какой идиотизм!

— Но девушки верят. Они зомбированы. А в России остаются совсем одни. Кто им поможет?

В прошлом году Кенни спас из лап работорговцев почти 500 своих соотечественниц. Помог восстановить документы и депортироваться по суду — это самый простой и быстрый способ навсегда покинуть Россию. Но накануне чемпионата серьезные люди вроде бы настоятельно рекомендовали ему приостановить свою волонтерскую деятельность — так это или нет, но Кенни не выходит на связь.

Некоторые будущие проститутки прибывают к нам по туристической визе, которая вскоре истекает, и «туристки» становятся вне закона. Куда им деваться? Только идти в бордель.

Большинство же приезжают как обычные студентки. Хотя за последний год, когда об этом виде секс-трафика стало известно, к липовым студенческим приглашениям африканок, особенно в российских региональных вузах, стали относиться гораздо строже. «Кое-где вообще прикрыли эту лавочку, но насколько это правда, понять и оценить последствия мы сможем только после чемпионата», — продолжает Маргрет Саттеруэйт.

Цифры зашкаливают

В Санкт-Петербурге приближение мирового первенства, если честно, почти не чувствуется. Те же привычные скопища иностранных туристов, как и всегда. Разве что носятся по городу юные консультанты, чаще всего слабого пола, на автосамокатах-сигвеях, отвечают на любые вопросы приезжих. Эта вакансия висит на всех сайтах о работе.

Почему же другие девушки выбирают не честную работу консультантов, а проституцию, и насколько их решение добровольно и принято в здравом уме и твердой памяти? Об этом я спросила Бориса Конакова из петербургского Кризисного центра для женщин ИНГО. Именно они и разместили в Интернете скандальную петицию о том, что в преддверии ЧМ-2018 в их родном городе растет вербовка женщин в секс-индустрию.

— Почему возникла эта петиция?

— Мы хотели поставить вопрос ребром. Все 11 российских городов, где будут проходить матчи, ожидает большое количество иностранных туристов. Основываясь на данных предыдущих чемпионатов мира, например, в Бразилии и ЮАР, мы видим, что там в это время целенаправленно вовлекали в проституцию большое количество девушек и женщин, которые потом так и остались в секс-рабстве.

Будущий чемпионат также чреват ростом числа тех, кто может потенциально пострадать от сексуального насилия во время его прохождения. В меру наших сил мы сейчас пытаемся это предотвратить.

— Как же вам удалось достать данные о тех, кто устраивается работать в бордели перед ЧМ?

— Мы взяли крупнейшую соцсеть «ВКонтакте» для анализа объявлений о вакансиях. Здесь очень много пабликов и сообществ, посвященных именно поиску работы. Мониторили по ключевым словам с помощью заданного алгоритма, и всего через несколько часов выявили по счетчику, что если за февраль этого года было 800 объявлений с подозрительными вакансиями, но не заблокированных и не удаленных, то уже в марте — свыше 8000 подобных заявок. Сейчас вообще цифры зашкаливают.

При этом нужно понимать, что существуют и другие соцсети, а также специализированные ресурсы по поиску работы, которые мы не проверяли в силу того, что у нас нет таких возможностей. Конечно, если это нужно, то спектр исследования можно расширить и получить более полную картину происходящего. Представляете, что на самом деле творится?

— Но так это дело добровольное, наверное. Хотят в проститутки и идут. Если женщина совершеннолетняя, то это ее осознанный выбор, разве не так?

— Мы так не думаем. Наш центр придерживается «шведской модели»: проституция не является свободным выбором человека, это всегда принуждение и обман, иногда физический и всегда психологический.

В апреле в Санкт-Петербурге проходила мастерская НКО по так называемым открытым данным. Команда нашего центра участвовала в ее работе тоже. Мы пытались отыскать хоть какие-то точные сведения об объемах вовлечения в секс-индустрию, но ничего, кроме полицейских сводок, не нашли. Сведения закрыты.

— А объявления в Интернете носили открытый характер?

— Нет, большая их часть была завуалирована тоже, юридически не придерешься. Хотя все понятно и без этого.

Мы вычленили несколько форм подачи информации такого рода. Во-первых, это хэштеги «Работа, девушки, высокий доход, без опыта» — и сразу выскакивают однотипные объявления. При этом везде написано крупными буквами «Не интим». Это тоже должно насторожить.

Много объявлений об эскорт-услугах — но тут уже напрямую говорится о том, что предстоит сопровождение, хотя подробности и не указываются. Еще один новый тренд — требуется помощница руководителя с третьим размером груди и знанием английского языка.

— Кто же соглашается на подобные вакансии? Говорят, это могут быть приезжие абитуриентки — пик матчей как раз придется на зачисление в вузы, многие приедут в Санкт-Петербург поступать и заодно подработать. Студентки остаются на лето.

— Тут нужно понимать, что ищут девушек с неустойчивым финансовым положением. Конечно, большинство не думает, что их ждет, и даже соглашаясь на временную и, как им кажется, хорошо оплачиваемую работу, уверены, что это ненадолго. Всего на месяц. Но по факту получится кабала — могут отобрать документы, удерживать в подпольном борделе и даже посадить на наркотики.

Есть и еще один момент, который хотелось бы указать: если к этой проблеме сейчас не будет привлечено внимание, то болельщики, которые к нам приедут из стран, где введена ответственность для потребителей секс-услуг, быстро поймут, что им ничего за это не будет, да еще и ценник низкий. Это чревато тем, что уже после окончания Чемпионата наши крупные города будет ожидать всплеск секс-туризма.

Клиент всегда неправ

«Болельщики должны понимать, что если они покупают в России секс, то с большой долей вероятностью они покупают кого-то, принужденного к сексу», — уверена правозащитница Маргрет Саттеруэйт.

Понятно, что иностранцы отправляются в нашу страну не только за футбольными эмоциями, но и за любовью. Большую шумиху вызвала недавно вышедшая в Аргентине инструкция по соблазнению русских девушек на мундиале. Во время обычной лекции о том, что ждет их в России — традиции и все такое — участникам, игрокам, тренерам и журналистам раздали брошюру, одна из глав которой была конкретно посвящена близкому общению с русскими красавицами. «Что делать, чтобы иметь шанс», — и хотя вскоре буклеты изъяли, а скандальные страницы вырвали, инструкция разлетелась по Интернету.

В Аргентинской футбольной федерации сразу заявили, что не имеют к этому безобразию совершенно никакого отношения. Во многих странах это действительно стремное дело — оказаться замешанным в секс-скандале. И только в России его участникам обычно ничего не грозит.

Если девушку, уличенную в проституции, хотя бы штрафуют от 1500 до 2000 рублей, то мужчина вообще выходит сухим из воды. В отличие от многих других государств, где снять проститутку является наказуемым деянием именно для потребителя. «Девушка — жертва, как ее можно наказывать? Виноват именно тот, кто покупает живой товар, не было бы спроса, не было бы и предложения», — считает Маргрет Саттеруэйт.

В Швеции проституция запрещена, клиент несет уголовное наказание за использование чужого человеческого тела — это расценивается как вид насилия. Наказание — до шести месяцев лишения свободы. Согласно опросу, свыше 80 процентов граждан страны с этим согласны.

В Эстонии секс-просвет является частью школьной программы. Причем там не только рассказывают, как у нас любят повторять, как и с кем заниматься любовью, но и выслушивают иногда неприятные откровения бывших проституток, которые «завязали» и прошли длительную психологическую реабилитацию.

В России ни одна общественная организация в данный момент не имеет права заниматься сексуальным образованием подростков согласно ФЗ 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

С одной стороны, это и хорошо. Но с другой — не из этих ли детишек потом вырастают равнодушные взрослые, которым плевать на все, кроме своего удовольствия?

«Бывает, конечно, что во время рейдов по борделям до выяснения всех обстоятельств посетителей задерживают на том основании, что вдруг они окажутся сутенерами или охранниками, — поясняет правозащитник Илья Савельев. — Их даже могут вместе с девочками отправить в отделение. На самом деле с правовой точки зрения мужчины могут и отказаться туда ехать, хотя обычно соглашаются. Это является единственной для них профилактической воспитательной мерой».

Илья Савельев уже больше двух лет вместе с полицией принимает участие в рейдах по борделям и сексуальным притонам, которые расположены в частных квартирах. Общественники совершают фальшивые «контрольные закупки». Вызволяют девочек.

Правда большинство свободе почему-то не рады и скоро возвращаются обратно. А уж взывать к здравому смыслу со стороны мужчин-клиентов и вовсе бесполезно. «Во время чемпионата планируется распространять среди болельщиков специальные флаеры и пивные подстаканники, где будет написано, что Россия против того, чтобы платить за секс. Хотелось бы верить, что этот благой посыл на кого-то подействует, хотя он и капля в море», — рассуждает Савельев.

Ну а пока в большинстве крупных городов — основных участников проведения ЧМ-2018: Краснодаре, Сочи, Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге, Питере и Москве, — начинают работать кризисные центры, где женщины, пострадавшие от физического, сексуального, психологического насилия, а также трафикинга (торговли людьми) смогут получить бесплатную поддержку юристов и профессиональных психологов.

Комментарий Юлии Силуяновой, координатора движения «Альтернатива» против рабства: «План работы на чемпионат мира нами уже составлен. Обо всем говорить пока не могу, некоторые мероприятия закрытые, но уже есть договоренность с полицией о проведении совместных рейдов, есть также отработанные механизмы выявления жертв трафикинга в ходе оперативных разработок.

Посольство Нигерии обещало дать своих волонтеров, молодежь из диаспоры, которые станут помогать с переводом и психологической помощью тем девушкам, которых мы можем найти в борделях.

Что касается клиентов, то они подчас даже не осознают, что существует такая проблема — девушки, которых принуждают к занятию проституцией. „Да ладно, у меня столько их было, и все соглашаются добровольно“ — некоторым людям бесполезно объяснять, что есть разные ограничения, психологические и лингвистические, которые иногда не позволяют женщинам открыто признавать такие вещи. Особенно если речь идет об иностранках, африканках, китаянках, тайках — подчас они просто не могут попросить о помощи.

Работаем совместно с правозащитными организациями, которые занимаются в том числе и предотвращением торговли людьми — „Безопасный дом“, „Неволи. Нет“, открываем единую бесплатную горячую линию на нескольких языках на время чемпионата мира.

По телефону 8 (800) 550-71-40 могут звонить не только жертвы сексуального рабства; мы предвидим, что, возможно, будут и другие обращения — тех, кто пострадал от физического насилия, от прочих эксцессов. Естественно, мы никого в беде не оставим, поможем обратиться в полицию, перенаправим туда, где могут оказать медицинскую помощь.

Мы также планируем размещать флаеры в пабах и барах, открытки и календарики на рекламных стойках в отелях, где коротко расскажем о том, что происходит в России в сфере торговли людьми. Большую помощь нам оказывает англоязычная пресса, она старается заранее информировать болельщиков о том, что их может ждать».

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