Ева Лонгория и еще 9 звезд, которые бесстрашно показали всю красоту беременности

Беременность — важный момент и новый этап в жизни каждой женщины. Только одни пытаются оградить свое счастье от посторонних глаз, а другие, наоборот, охотно делятся радостью с окружающими, устраивая фотосессии под названием «в ожидании чуда». Рассказываем, кто из звездных мам не побоялся заявить о своем положении во всеуслышание и появиться на обложке с округлившимся животом. И напомним, что до того, как это стало мейнстримом,

Деми Мур , 1991 год Первой обнажить округлившийся живот решилась Деми Мур. Актриса снялась для обложки Vanity Fair и получила много негативных комментариев в свой адрес. В то время подобные изображения считались вульгарными. Но кто бы мог подумать, что через несколько десятилетий другие беременные знаменитости возьмут фотосессию Деми Мур за маст-хэв и тоже будут блистать на обложках без одежды.

Деми Мур Клаудия Шиффер , 2010 год Спустя почти два десятилетия «подвиг» Деми Мур повторила Клаудия Шиффер. На тот момент 39-летняя актриса снялась обнаженной для обложки июньского номера германского Vogue. Сюжет фотосессии (теперь уже) достаточно прост: Клаудия стоит вполоборота, чуть повернув лицо на камеру. А вот примечательно то, что автором легендарного снимка выступил Карл Лагерфельд

Клаудия Шиффер

Ксения Собчак , 2016 год Спустя шесть лет для обложки глянца обнажилась и Ксения Собчак. Телеведущая, которая на тот момент была беременна сыном Платоном, снялась для журнала Tatler, повторив образ своих предшественниц.

Сделать что-то как не принято, не положено в фэшн-индустрии — мой личный наркотик. Будучи главным редактором одного из главных российских журналов о моде, горжусь тем, что я единственная такая covergirl, — рассказала Ксения о своем эксперименте в Инстаграм.

Ксения Собчак

Бейонсе, 2017

В 2017 году Бейонсе была беременна двойней. И хотя она предпочла объявить об этом не через обложку глянца, все равно это считается: певица показала внушительных размеров живот, когда приняла участие в фотосессии для семейного архива. Внезапный пост голливудской дивы взорвал сеть, собрав за 12 часов более 7 миллионов лайков.

Бейонсе

Теннисистка Серена Уильямс, будучи в ожидании первого ребенка, снялась топлес для обложки американского журнала Vanity Fair. Даже учитывая ее крепкое, выработанное годами упорных тренировок телосложение, невозможно не отметить, насколько чувственно и беззащитно выглядит спортсменка, ничем не прикрытая, в роли будущей мамы. Автором фотосессии выступила легендарная Энн Лейбовиц.

Серена Уильямс

Певица Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков до последнего скрывали, что в их семье ожидается пополнение. Поделиться радостным событием супруги решились лишь когда Юлия была уже на последних месяцах беременности. Они снялись для журнала ОК! и дали изданию эксклюзивное интервью. В отличие от своих предшественниц, певица снялась одетой, однако животик скрывать не стала.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Рита Дакота и ее муж Влад Соколовский тоже снялись в фотосессии для журнала ОК! накануне рождения их первенца — дочки Мии. Супруги приняли участие в чувственной съемке и рассказали о своих взаимоотношениях. Снимки получились очень нежными и ни капли не вульгарными.

Рита Дакота

За месяц до рождения дочери на обложке Cosmopolitan появилась Светлана Лобода. Певица отказалась от полного обнажения, отдав предпочтение привычному кэжуал-образу. Как и Юлия Ковальчук, Светлана предпочла остаться одетой, однако животик оставила открытым.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

43-летняя Ева Лонгория станет мамой со дня на день. Как и другим звездным родительницам, ей захотелось запечатлеть на память момент «ожидания». В прошлом месяце она приняла участие в необычной съемке для Iris. Фотосессия прошла в бассейне, где Лонгория предстала в красивой ночной сорочке.

Ева Лонгория

Завершает наш список беременных звезд Анна Хилькевич, которая украсила обложку нового выпуска журнала ОК! вместе со своей маленькой дочкой Арианной. Вторая беременность Анны проходит намного активнее, чем первая: актриса продолжает работать, занимается домашними делами, собирает старшего ребенка и крутится как белка в колесе. Возможно, именно поэтому Анна практически не поправилась и выглядит безупречно.

Анна Хилькевич