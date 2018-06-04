Кожевникова вернула идеальные формы, которые у нее были до родов

Актриса обратилась ко всем, кто не верил, что она похудеет.

Молодая мама, артистка Мария Кожевникова всегда славилась стройной фигурой и прекрасными формами. Сейчас женщина воспитывает трех сыновей: 4-летнего Ивана, 3-летнего Максима и почти годовалого малыша. Безусловно, после родов актриса прибавила в весе. В своем Instagram она призналась, что набрала около 40 килограмм. Многие женщины буквально засыпали ее письмами о своих страхах, что после рождения ребенка они никогда не придут в форму, потеряют красоту и не будут прежними. Однако звезда смогла сломать стереотип о том, что появление малыша — не помеха для подтянутой фигуры. Главное — сила воли и желание вернуться в прежний размер.

В одном из инетрвью актриса призналась, что нужно ходить за продуктами на сытый желудок, чтобы избежать лишник покупок, не разглядывать витрины с запрещенными продуктами и питаться самой обычной пищей: мясо, птица, овощи, фрукты, крупы. Мария уверена, что из любого продукта можно приготовить шедевр — было бы желание.

Сейчас актриса активно выкладывает фото в разных ракурсах, торжественно демонстрируя победу над лишними килограммами: «Ну, и кто там говорил, что я не стану прежней?! Жирная, толстая, обабилась, такие слова я читала в прессе, такие слова слышат миллионы женщины… Этот пост посвящен всем мамочкам! Вы прекрасны в любом весе, а самое главное — вы сотворили чудо, подарили жизнь! И не обижайтесь на глупых и невоспитанных людей, они не стоят Ваших эмоций».

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