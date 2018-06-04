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Они думали, что эта бедная пара делиться пищей, потому что они были очень бедны. Но реальность — это шок!
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Они думали, что эта бедная пара делиться пищей, потому что они были очень бедны. Но реальность — это шок! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Старик сделал заказ на один гамбургер, картофель фри и напиток.
Он развернул обычный гамбургер и аккуратно разрезал его пополам, и положил одну половину перед женой.
Затем он тщательно отсчитал картофель фри, разделив его на две стопки, и аккуратно положил одну кучку перед женой.
Он сделал глоток напитка, а затем его жена сделала глоток, а потом поставила чашку между ними. Когда он начал есть свою часть гамбургера, люди вокруг них начали оглядываться и перешептываться.
Очевидно, они подумали, что бедные старики не могут позволить себе две порции еды.
Когда старик начал есть свою картошку, молодой человек подошел к столу и вежливо предложил купить еще еды для пожилой пары. Но старик сказал, что у них все прекрасно — они привыкли делиться всем.
Люди, которые сидели ближе к их столу, заметили, что маленькая старушка, не съела ни кусочка. Она сидела там, наблюдая, как ее муж ест, и только лишь иногда по очереди потягивала напиток.
Опять же, молодой человек подошел к ним и умолял их позволить ему купить другую еду для них. На этот раз старуха сказала: «Нет, спасибо, мы привыкли делиться всем.»
Наконец, старик закончил и уже вытирал лицо салфеткой, когда молодой человек снова подошел к маленькой старой леди, которая еще нечего не ела и спросил: «А что вы ждете?»
Она ответила:
«ЗУБЫ!»
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