Они думали, что эта бедная пара делиться пищей, потому что они были очень бедны. Но реальность — это шок!

Старик сделал заказ на один гамбургер, картофель фри и напиток.

Он развернул обычный гамбургер и аккуратно разрезал его пополам, и положил одну половину перед женой.

Затем он тщательно отсчитал картофель фри, разделив его на две стопки, и аккуратно положил одну кучку перед женой.

Он сделал глоток напитка, а затем его жена сделала глоток, а потом поставила чашку между ними. Когда он начал есть свою часть гамбургера, люди вокруг них начали оглядываться и перешептываться.

Очевидно, они подумали, что бедные старики не могут позволить себе две порции еды.

Когда старик начал есть свою картошку, молодой человек подошел к столу и вежливо предложил купить еще еды для пожилой пары. Но старик сказал, что у них все прекрасно — они привыкли делиться всем.

Люди, которые сидели ближе к их столу, заметили, что маленькая старушка, не съела ни кусочка. Она сидела там, наблюдая, как ее муж ест, и только лишь иногда по очереди потягивала напиток.

Опять же, молодой человек подошел к ним и умолял их позволить ему купить другую еду для них. На этот раз старуха сказала: «Нет, спасибо, мы привыкли делиться всем.»

Наконец, старик закончил и уже вытирал лицо салфеткой, когда молодой человек снова подошел к маленькой старой леди, которая еще нечего не ела и спросил: «А что вы ждете?»

Она ответила:

«ЗУБЫ!»