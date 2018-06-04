Лето на «Сплетнике»: Эмбер Херд продемонстрировала подтянутые ягодицы в бикини

Эмбер Херд

Эмбер Херд первые летние дни проводит на берегу океана. 32-летняя актриса опубликовала на своей странице несколько пляжных фото. Правда, не уточняла, где именно можно встретить ее в бикини и с коктейлем, поэтому комментаторы строят свои догадки по поводу локации (фолловеры склоняются к тому, что это Сен-Барт).

Эмбер Херд

На одной из фотографий Херд держится за пальму, на которой висит табличка с французской надписью Je me souviens («Я помню». — Прим. ред.).

Иногда видишь знаки,

— таинственно подписала Эмбер, и подписчики принялись гадать, кого же вспоминает актриса: Джонни Деппа или Илона Маска. Напомним, сейчас звезде приписывают роман с Вито Шнабелем.

Впрочем, больше всего поклонников актрисы заинтересовала она сама, в частности продемонтрированная ей идеальная фигура.

Хочешь взорвать интернет?

— поинтересовался один из комментаторов под кадром в белом купальнике.

Хотела она того или нет, это у нее получилось — снимок звезды продолжает собирать лайки.