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Лето на «Сплетнике»: Эмбер Херд продемонстрировала подтянутые ягодицы в бикини
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Лето на «Сплетнике»: Эмбер Херд продемонстрировала подтянутые ягодицы в бикини 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Эмбер Херд
Эмбер Херд первые летние дни проводит на берегу океана. 32-летняя актриса опубликовала на своей странице несколько пляжных фото. Правда, не уточняла, где именно можно встретить ее в бикини и с коктейлем, поэтому комментаторы строят свои догадки по поводу локации (фолловеры склоняются к тому, что это Сен-Барт).
Эмбер Херд
На одной из фотографий Херд держится за пальму, на которой висит табличка с французской надписью Je me souviens («Я помню». — Прим. ред.).
Иногда видишь знаки,
— таинственно подписала Эмбер, и подписчики принялись гадать, кого же вспоминает актриса: Джонни Деппа или Илона Маска. Напомним, сейчас звезде приписывают роман с Вито Шнабелем.
Впрочем, больше всего поклонников актрисы заинтересовала она сама, в частности продемонтрированная ей идеальная фигура.
Хочешь взорвать интернет?
— поинтересовался один из комментаторов под кадром в белом купальнике.
Хотела она того или нет, это у нее получилось — снимок звезды продолжает собирать лайки.
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