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Неидеальная спина и «съевшие» купальник ягодицы: Херд показала Маску, что он потерял
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Неидеальная спина и «съевшие» купальник ягодицы: Херд показала Маску, что он потерял 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя актриса Эмбер Херд поделилась с поклонниками волнующим снимком.
В Instgaram красотки Эмбер нечасто можно увидеть фото в бикини или купальниках. Поэтому новый кадр стал приятным сюрпризом для фолловеров звезды. Херд разместила снимок, на котором она позирует со спины белом купальнике. На фотографии Эмбер помимо упругих ягодицы, отчетлива видна спина со складками. Примечательно, что на красной дорожке Херд часто появляется в откровенных платьях, которые обнажают ее спину, и там она выглядит идеалььно.
За несколько часов фото Эмбер оценило почти 100 тысяч фолловеров со всего света. Интересно, видел ли этот горячий снимок экс-возлюбленный актрисы Илон Маск. Напомним, после расставания с Херд он вышел в свет в компании 30-летней певицы Клэр Буше. В свою очередь Эмбер приписывают роман с Вито Шнабелем.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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