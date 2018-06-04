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Качество ремонта в подъездах проверят до середины июня в Басманном районе
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Качество ремонта в подъездах проверят до середины июня в Басманном районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Проверку ремонта в подъездах многоквартирных домов Басманного района запланировали провести до 15 июня.
По словам Елены Ежовой, начальника жилищно-коммунального отдела в управе Басманного района, работы реализуют в рамках программы «Приведение в порядок подъездов многоквартирных жилых домов».
Она рассказала, что в подъезде 2 дома 8 по Ладожской улице в данный момент штукатурят стены, потолки и полы. Работы примет жилищная инспекция.
В подъездах 3, 4 и 5 по Бакунинской улице, дом 8, начались подготовительные работы перед началом ремонта.
— Это подразумевает освобождение помещений от лишних предметов и оснащение рабочего пространства всеми необходимыми инструментами и материалами, — пояснила Елена Ежова.
Срок сдачи ремонта в этом доме — 8 июня.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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