Качество ремонта в подъездах проверят до середины июня в Басманном районе

Проверку ремонта в подъездах многоквартирных домов Басманного района запланировали провести до 15 июня.

По словам Елены Ежовой, начальника жилищно-коммунального отдела в управе Басманного района, работы реализуют в рамках программы «Приведение в порядок подъездов многоквартирных жилых домов».

Она рассказала, что в подъезде 2 дома 8 по Ладожской улице в данный момент штукатурят стены, потолки и полы. Работы примет жилищная инспекция.

В подъездах 3, 4 и 5 по Бакунинской улице, дом 8, начались подготовительные работы перед началом ремонта.

— Это подразумевает освобождение помещений от лишних предметов и оснащение рабочего пространства всеми необходимыми инструментами и материалами, — пояснила Елена Ежова

Срок сдачи ремонта в этом доме — 8 июня.