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Реставрация памятника-склепа семьи Гучковых завершилась на столичном Преображенском кладбище
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Реставрация памятника-склепа семьи Гучковых завершилась на столичном Преображенском кладбище 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: Департамент культурного наследия города Москвы
Работы по реставрации склепа семьи Гучковых на Преображенском кладбище Москвы завершены. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).
Уточняется, что первым этапом реставрации стало проведение противоаварийных работ. Специалисты демонтировали ограду, установили строительные леса, провели консервационные работы по живописи свода, установили над часовней защитный навес от осадков.
«Реставраторы промаркировали и демонтировали все элементы креста, мраморный карниз, сохранившийся в облицовке плиты, а также блоки стен и железобетонный свод апсиды. Кроме того, специалисты очистили все поверхности от загрязнений и подтеков. Они устранили дефекты стен, обработали поверхность камня и восстановили позолоту. Также изготовили и установили крышу апсиды, кровлю покрыли эмалью. Важным этапом работы стала реставрация креста, венчающего купол. Мастера устранили дефекты поверхности (трещины, отверстия, мелкие вмятины), отреставрировали каркас, промыли и очистили от коррозии все поверхности, окрасили, нанесли защитное покрытие и позолотили все детали. Внутри часовни реставраторы укрепили слои штукатурки, воссоздали элементы каменного пола, а также восстановили мраморный подоконник. Была обновлена стальная ограда усыпальницы: ее очистили от загрязнений и следов коррозии, изготовили и смонтировали утраченные элементы, окрасили всю поверхность и обработали защитными составами», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что часовня-усыпальница была создана по проекту архитектора Павла Заруцкого в конце XIX-начале XX веков.
«Это очень красивое сооружение, выполненное из черного габбро-диабаза (разновидность вулканической породы). Фасады оформлены в стиле неоклассика, купол венчает восьмиконечный крест на яблоке. Реставраторы провели по-настоящему масштабный комплекс работ по всему склепу, и теперь он вновь обрел свой уникальный исторический облик», — подчеркнул руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
В ходе реставрации выяснилось, что часовня поставлена не над могилой купца-старообрядца Федора Гучкова, добавили в пресс-службе.
«На самом деле памятник установили над местом захоронения Михаила Сергеева. Он обладал большим состоянием, жертвовал много средств Преображенской старообрядческой общине. В честь своего благодетеля община и воздвигла эту усыпальницу. А семейное захоронение представителей рода Гучковых находится по соседству», — уточняется в сообщении.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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