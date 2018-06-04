Догвилль по-русски. Аутистка из Владикавказа попала в сексуальное рабство

История 19-летней Виктории, уроженки столицы Северной Осетии, стала шоком для всей России: девушка фактически попала в сексуальное рабство прямо у себя дома. Пользуясь тем, что Вика не могла жаловаться, возражать, да и, по сути, просто боялась конфликтов из-за своего диагноза — расстройства аутистического спектра — десятки владикавказских мужчин приходили к ней и насиловали.

Всё произошло еще в 2017 году, но достоянением общественности стало только на прошлой неделе, когда стало известно о том, что дело закрыли, а затем открыли снова. Сейчас в Интернете собирает подписи петиция о справедливом расследовании, а СМИ пишут о новых подробностях. STAV.AIF.RU собрал всё, что известно об этой истории.

Вынужденный отъезд

Все началось в феврале 2017 года. Тогда Залина Дудуева, мать Виктории, вынуждена была оставить дочь и уехать с сыновьями-близнецами в Москву — одному из мальчиков нужна была экстренная помощь медиков, сообщают СМИ.

Лечение затянулось: у подростка резко упал уровень лейкоцитов в крови, поэтому Залина осталась с мальчикам в столице. Вике к тому моменту уже исполнилось 18 лет. Каждый день мать и дочь общались по телефону.

Чтобы знать, что с Викой всё в порядке, Залина попросила близкую подругу навещать девушку. Поначалу всё было хорошо. Мать троих детей не предполагала, что за эти четыре месяца жизнь её семьи кардинально изменится, и к проблемам со здоровьем детей прибавятся беды, которые страшно представить.

Триеровский сценарий

История похожа на мрачный сценарий фильма Ларса фон Триера : по версии Вики (изложенной в записке матери), её насиловали десятки мужчин. Одноклассники, соседи, знакомые и те, кого она видела впервые. Некоторые из насильников приводили в квартиру друзей и брали с них деньги за секс с девушкой. Если Вика начинала возражать, её били.

Виктория никому не пожаловалась: она не умеет этого делать из-за диагноза. Соседи, которые знали о происходящем, молчали. За девушку никто не вступился. Когда записку с жуткой исповедью и двумя десятками фамилий мать Виктории покажет следователю, он спросит — «Вы хотите посадить весь город?».

Виктория ничего не говорила. Не переставая плакать, она написала матери записку о том, что происходило, пока женщина была в Москве. О том, что эти четыре месяца были для её дочери адом, Залина узнала, когда вернулась домой. Их квартира выглядела как притон: диваны и кровати были сломаны, на полу валялись использованные презервативы, повсюду были разбросаны окурки и пустые бутылки.

Не знали о диагнозе

7 июля 2017 года республиканское управление СКР возбудило дело по факту насильственных действий сексуального характера. Сотрудники Следкома начали допросы мужчин, имена и фамилии которых Виктория указала в записке. Упомянутые говорили одно и то же: девушка не сопротивлялась, их связь была по взаимному согласию.

25 мая 2018 года дело Виктории было закрыто. Формулировка — «никаких данных» о совершении преступления. Позже в СМИ процитируют адвоката потерпевшей стороны, Ольгу Карачеву. По её словам, за всё время расследования ни одному из фигурантов истории не предъявили обвинений. Мужчины проходили по делу как свидетели. Некоторые из них говорили, что девушка сама звала их в гости и предлагала по 250 рублей за интимную связь.

«Находясь в квартире, К. Т. Т. предложил вступить в интимную близость, на что она ответила ему отказом. В ответ К. Т. Т. применил в отношении нее насилие, нанеся несколько ударов кулаком руки по лицу, после чего К. Т. Т и К. А. Т. поочередно вступили с Викторией в интимную связь, за что передали ей 500 рублей» — приводит выдержки из показаний Радио Свобода

Также, согласно показаниям фигурантов дела, которых упомянула в записке Виктория, они не знали о диагнозе девушки. Адвокат Дудуевых между тем считает, что таким образом мужчины использовали психическое состояние потерпевшей против неё же самой.

Ушли в монастырь

Параллельно с процедурами в правоохранительных органах семья Дудуевых решала вопрос с жильём. Находиться в разгромленной квартире было невозможно и опасно: это место в городе получило славу притона, поэтому мать с тремя детьми подвергалась угрозе нападения. Дудуевы начали скитаться. Первое время они пожили у знакомых, затем переехали в монастырь.

Продать квартиру Залина тоже не могла. 1 марта многодетная мать отважилась на радикальный шаг. Залина Дадуева объявила голодовку и вышла с пикетом к правительству Северной Осетии, где простояла весь день. На поступок женщины отреагировал республиканский омбудсмен Артур Кокаев. Он пообещал семье 100 тысяч рублей, чтобы те смогли хоть немного отремонтировать квартиру и поменять разбитое окно.

Угрозы, страх и надежда

В квартире Дудуевых идёт ремонт. Но нет уверенности, что Залина, Виктория и два её брата снова будут там жить: у девушки случаются припадки, когда она видит место страшных событий. И забыть их в ближайшее время она вряд ли сможет — по словам матери Виктории, одноклассники шлют ей видео с угрозами опубликовать в сети порнографические кадры, на телефон приходят смс от «бывших» мужчин, а под входной дверью частенько оказываются презервативы, которые подбрасывают туда недоброжелатели.

Залина была близка к отчаянию и поискам политического убежища в других странах, но теперь у женщины вновь есть надежда, что виновные будут наказаны: СКР Северной Осетии возобновил уголовное дело об изнасиловании. По данным СМИ такое решение принял заместитель председателя Следственного комитета России Борис Карнаухов.

Вести резонансное дело будет другой следователь. А если нет — Залина Дудуева будет рассчитывать на общественность. Активисты уже начали сбор подписей под петицией в защиту девушки, которая попала в сексуальное рабство.