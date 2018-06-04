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Будущие мамы посетят с экскурсией перинатальный центр в 4-м Вятском
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Будущие мамы посетят с экскурсией перинатальный центр в 4-м Вятском 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В перинатальном центре, который расположен в 4-м Вятском переулке, 6 июня проведут очередной день открытых дверей. На мероприятие приглашают будущих мам, а также всех, кому интересно, в каких условиях здесь появляются на свет дети. Об этом рассказали в администрации перинатального центра.
— Наши гости посетят послеродовые палаты, увидят, в каких условиях проходят лечение и восстановление младенцы, родившиеся раньше срока, — пояснила акушер-гинеколог центра Лела Джохадзе.
Кроме того, у будущих мам будет возможность познакомиться с врачами и лично задать вопросы руководству медучреждения.
Предварительная регистрация не требуется. Начало в 14.00. Адрес перинатального центра: 4-й Вятский пер., д. 39. (мю)
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