Будущие мамы посетят с экскурсией перинатальный центр в 4-м Вятском

В перинатальном центре, который расположен в 4-м Вятском переулке, 6 июня проведут очередной день открытых дверей. На мероприятие приглашают будущих мам, а также всех, кому интересно, в каких условиях здесь появляются на свет дети. Об этом рассказали в администрации перинатального центра.

— Наши гости посетят послеродовые палаты, увидят, в каких условиях проходят лечение и восстановление младенцы, родившиеся раньше срока, — пояснила акушер-гинеколог центра Лела Джохадзе.

Кроме того, у будущих мам будет возможность познакомиться с врачами и лично задать вопросы руководству медучреждения.

Предварительная регистрация не требуется. Начало в 14.00. Адрес перинатального центра: 4-й Вятский пер., д. 39. (мю)