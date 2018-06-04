Гид по телеэфиру осени 2018: полный список сериалов, отмененных или продленных на новый сезон 

Прошедший май изобиловал «сериальными» новостями — сериалы закрывали, продляли, отменяли, тут же спасали (привет «Бруклину 9-9»), в общем, у кого угодно голова может пойти кругом от этой карусели, так что мы составили полный список проектов, которые получили продление на следующий сезон (и вернутся в эфир осенью 2018) либо были закрыты окончательно.
Телесериалы, выходящие в эфир на канале ABC
Стартап / Alex Inc: официально закрыт после 1 сезона в эфире
Черная комедия / black-ish: продлен на 5 сезон
Переправа / The Crossing: официально закрыт после 1 сезона в эфире
Иллюзия / Deception: официально закрыт после 1 сезона в эфире
Для людей / For the People: продлен на 2 сезон
Трудности ассимиляции / Fresh Off the Boat: продлен на 5 сезон
The Goldbergs: продлен на N сезон
Хороший доктор / The Good Doctor: продлен на 2 сезон
Анатомия страсти / Grey’s Anatomy: продлен на 15 сезон
Как избежать наказания за убийство / How to Get Away With Murder: продлен на 5 сезон
Кевин спасет мир. Если получится / Kevin (Probably) Saves the World: официально закрыт после 1 сезона в эфире
Marvel’s Agents of SHIELD: продлен на 6 сезон
Marvel’s Inhumans: официально закрыт после 1 сезона в эфире
Мэр / The Mayor: официально закрыт после 1 сезона в эфире
Американская семейка / Modern Family: продлен на 10 сезон
Однажды в сказке / Once Upon a Time: официально закрыт
База Куантико / Quantico: официально закрыт
Розанна / Roseanne: официально закрыт после скандала с расистской шуткой главной актрисы
Скандал / Scandal: официально закрыт
Просто нет слов / Speechless: продлен на 3 сезон
Splitting Up Together: продлен на 2 сезон
Пожарная часть 19 / Station 19: продлен на 2 сезон
Десять дней в долине / Ten Days in the Valley: официально закрыт после 1 сезона в эфире
9JKL: официально закрыт после 1 сезона в эфире
Теория большого взрыва / The Big Bang Theory: продлен на 12 сезон
Голубая кровь / Blue Bloods: продлен на 9 сезон
Мистер Булл / Bull: продлен на 3 сезон
Реанимация / Code Black: официально закрыт
Мыслить как преступник / Criminal Minds: продлен на 14 сезон
Элементарно / Elementary: продлен на 7 сезон
Гавайи 5-0 / Hawaii Five-0: продлен на 9 сезон
Инстинкт / Instinct: продлен на 2 сезон (первый еще выходит в эфир прямо сейчас)
Кевин подождет / Kevin Can Wait: официально закрыт
Жизнь в деталях / Life in Pieces: продлен на 4 сезон
Год жизни по-библейски / Living Biblically: официально закрыт после 1 сезона
Новый агент МакГайвер / MacGyver: продлен на 3 сезон
Государственный секретарь / Madam Secretary: продлен на 5 сезон
Все схвачено / Man With a Plan: продлен на 3 сезон
Я, опять я и снова я / Me, Myself & I: официально закрыт
Мамаша / Mom: продлен на 6 сезон
Морская полиция: Спецотдел / NCIS: продлен на 16 сезон
Морская полиция: Лос-Анджелес / NCIS: Los Angeles: продлен на 10 сезон
Морская полиция: Новый Орлеан / NCIS: New Orleans: продлен на 5 сезон
Выкуп / Ransom: продлен на 2 сезон
Спасение / Salvation: продлен на 2 сезон
Скорпион / Scorpion: официально закрыт
Спецназ / SEAL Team: продлен на 2 сезон
Лучшие пончики / Superior Donuts: официально закрыт после 2 сезонов в эфире
Спецназ / SWAT: продлен на 2 сезон
Коллективный разум / Wisdom of the Crowd: официально закрыт после 1 сезона в эфире
Детство Шелдона / Young Sheldon: продлен на 2 сезон
9-1-1: продлен на 2 сезон
Бруклин 9-9 / Brooklyn Nine-Nine: продлен на 6 сезон (спасибо NBC, который спас закрытый было сериал)
Империя / Empire: продлен на 5 сезон
Изгоняющий дьявола / The Exorcist: официально закрыт после 2 сезонов в эфире
Одаренные / The Gifted: продлен на 2 сезон
Готэм / Gotham: продлен на 5 и последний сезон
Из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас / LA to Vegas: официально закрыт после 1 сезона в эфире
Последний человек на Земле / The Last Man on Earth: официально закрыт
Смертельное оружие / Lethal Weapon: продлен на 3 сезон
Люцифер / Lucifer: официально закрыт после 3 сезонов в эфире
Новенькая / New Girl: официально закрыт
Орвилл / The Orville: продлен на 2 сезон
Ординатор / The Resident: продлен на 2 сезон
Огнестрел / Shots Fired: официально закрыт
Звезда / Star: продлен на 3 сезон
Черный список / The Blacklist: продлен на 6 сезон
Слепая зона / Blindspot: продлен на 4 сезон
Отважные / The Brave: официально закрыт
Чикаго в огне / Chicago Fire: продлен на 7 сезон
Медики Чикаго / Chicago Med: продлен на 4 сезон
Полиция Чикаго / Chicago PD: продлен на 6 сезон
Хорошие девочки / Good Girls: продлен на 2 сезон
В лучшем мире / The Good Place: продлен на 3 сезон
Отличные новости / Great News: официально закрыт после 2 сезонов в эфире
Закон и порядок: Специальный корпус / Law & Order: SVU: продлен на 20 сезон
Миднайт, Техас / Midnight, Texas: продлен на 2 сезон
Ночная смена / The Night Shift: официально закрыт
Взлет / Rise: официально закрыт после 1 сезона в эфире
Оттенки синего / Shades of Blue: 3 и последний сезон заканчивается 17 июня
Супермаркет / Superstore: продлен на 4 сезон
Заложница / Taken: официально закрыт
Это мы / This Is Us: продлен на 3 сезон
Уилл и Грейс / Will & Grace: продлен на 10 и 11 сезоны
The CW Сотня / The 100: продлен на 6 сезон
Стрела / Arrow: продлен на 7 сезон
Черная молния / Black Lightning: продлен на 2 сезон
Чокнутая бывшая / Crazy Ex-Girlfriend: продлен на 4, последний сезон
Легенды завтрашнего дня / DC’s Legends of Tomorrow: продлен на 4 сезон
Династия / Dynasty: продлен на 2 сезон
Флэш / The Flash: продлен на 5 сезон
Я — зомби / iZombie: продлен на 5, последний сезон
Девственница / Jane the Virgin: продлен на 5, последний сезон
Пожизненный приговор / Life Sentence: официально закрыт после 1 сезона в эфире
Древние / The Originals: официально закрыт
Ривердэйл / Riverdale: продлен на 3 сезон
Супергерл / Supergirl: продлен на 4 сезон
Сверхъестественное / Supernatural: продлен на 14 сезон
Доблесть / Valor: официально закрыт после 1 сезона в эфире
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