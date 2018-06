Гид по телеэфиру осени 2018: полный список сериалов, отмененных или продленных на новый сезон

Прошедший май изобиловал «сериальными» новостями — сериалы закрывали, продляли, отменяли, тут же спасали (привет «Бруклину 9-9»), в общем, у кого угодно голова может пойти кругом от этой карусели, так что мы составили полный список проектов, которые получили продление на следующий сезон (и вернутся в эфир осенью 2018) либо были закрыты окончательно.

Телесериалы, выходящие в эфир на канале ABC

Стартап / Alex Inc: официально закрыт после 1 сезона в эфире

Черная комедия / black-ish: продлен на 5 сезон

Переправа / The Crossing: официально закрыт после 1 сезона в эфире

Иллюзия / Deception: официально закрыт после 1 сезона в эфире

Для людей / For the People: продлен на 2 сезон

Трудности ассимиляции / Fresh Off the Boat: продлен на 5 сезон

The Goldbergs: продлен на N сезон

Хороший доктор / The Good Doctor: продлен на 2 сезон

Анатомия страсти / Grey’s Anatomy: продлен на 15 сезон

Как избежать наказания за убийство / How to Get Away With Murder: продлен на 5 сезон

Кевин спасет мир. Если получится / Kevin (Probably) Saves the World: официально закрыт после 1 сезона в эфире

Marvel’s Agents of SHIELD: продлен на 6 сезон

Marvel’s Inhumans: официально закрыт после 1 сезона в эфире

Мэр / The Mayor: официально закрыт после 1 сезона в эфире

Американская семейка / Modern Family: продлен на 10 сезон

Однажды в сказке / Once Upon a Time: официально закрыт

База Куантико / Quantico: официально закрыт

Розанна / Roseanne: официально закрыт после скандала с расистской шуткой главной актрисы

Скандал / Scandal: официально закрыт

Просто нет слов / Speechless: продлен на 3 сезон

Splitting Up Together: продлен на 2 сезон

Пожарная часть 19 / Station 19: продлен на 2 сезон

Десять дней в долине / Ten Days in the Valley: официально закрыт после 1 сезона в эфире

9JKL: официально закрыт после 1 сезона в эфире

Теория большого взрыва / The Big Bang Theory: продлен на 12 сезон

Голубая кровь / Blue Bloods: продлен на 9 сезон

Мистер Булл / Bull: продлен на 3 сезон

Реанимация / Code Black: официально закрыт

Мыслить как преступник / Criminal Minds: продлен на 14 сезон

Элементарно / Elementary: продлен на 7 сезон

Гавайи 5-0 / Hawaii Five-0: продлен на 9 сезон

Инстинкт / Instinct: продлен на 2 сезон (первый еще выходит в эфир прямо сейчас)

Кевин подождет / Kevin Can Wait: официально закрыт

Жизнь в деталях / Life in Pieces: продлен на 4 сезон

Год жизни по-библейски / Living Biblically: официально закрыт после 1 сезона

Новый агент МакГайвер / MacGyver: продлен на 3 сезон

Государственный секретарь / Madam Secretary: продлен на 5 сезон

Все схвачено / Man With a Plan: продлен на 3 сезон

Я, опять я и снова я / Me, Myself & I: официально закрыт

Мамаша / Mom: продлен на 6 сезон

Морская полиция: Спецотдел / NCIS: продлен на 16 сезон

Морская полиция: Лос-Анджелес / NCIS: Los Angeles: продлен на 10 сезон

Морская полиция: Новый Орлеан / NCIS: New Orleans: продлен на 5 сезон

Выкуп / Ransom: продлен на 2 сезон

Спасение / Salvation: продлен на 2 сезон

Скорпион / Scorpion: официально закрыт

Спецназ / SEAL Team: продлен на 2 сезон

Лучшие пончики / Superior Donuts: официально закрыт после 2 сезонов в эфире

Спецназ / SWAT: продлен на 2 сезон

Коллективный разум / Wisdom of the Crowd: официально закрыт после 1 сезона в эфире

Детство Шелдона / Young Sheldon: продлен на 2 сезон

9-1-1: продлен на 2 сезон

Бруклин 9-9 / Brooklyn Nine-Nine: продлен на 6 сезон (спасибо NBC , который спас закрытый было сериал)

Империя / Empire: продлен на 5 сезон

Изгоняющий дьявола / The Exorcist: официально закрыт после 2 сезонов в эфире

Одаренные / The Gifted: продлен на 2 сезон

Готэм / Gotham: продлен на 5 и последний сезон

Из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас / LA to Vegas: официально закрыт после 1 сезона в эфире

Последний человек на Земле / The Last Man on Earth: официально закрыт

Смертельное оружие / Lethal Weapon: продлен на 3 сезон

Люцифер / Lucifer: официально закрыт после 3 сезонов в эфире

Новенькая / New Girl: официально закрыт

Орвилл / The Orville: продлен на 2 сезон

Ординатор / The Resident: продлен на 2 сезон

Огнестрел / Shots Fired: официально закрыт

Звезда / Star: продлен на 3 сезон

Черный список / The Blacklist: продлен на 6 сезон

Слепая зона / Blindspot: продлен на 4 сезон

Отважные / The Brave: официально закрыт

Чикаго в огне / Chicago Fire: продлен на 7 сезон

Медики Чикаго / Chicago Med: продлен на 4 сезон

Полиция Чикаго / Chicago PD: продлен на 6 сезон

Хорошие девочки / Good Girls: продлен на 2 сезон

В лучшем мире / The Good Place: продлен на 3 сезон

Отличные новости / Great News: официально закрыт после 2 сезонов в эфире

Закон и порядок: Специальный корпус / Law & Order: SVU: продлен на 20 сезон

Миднайт, Техас / Midnight, Texas: продлен на 2 сезон

Ночная смена / The Night Shift: официально закрыт

Взлет / Rise: официально закрыт после 1 сезона в эфире

Оттенки синего / Shades of Blue: 3 и последний сезон заканчивается 17 июня

Супермаркет / Superstore: продлен на 4 сезон

Заложница / Taken: официально закрыт

Это мы / This Is Us: продлен на 3 сезон

Уилл и Грейс / Will & Grace: продлен на 10 и 11 сезоны

The CW Сотня / The 100: продлен на 6 сезон

Стрела / Arrow: продлен на 7 сезон

Черная молния / Black Lightning: продлен на 2 сезон

Чокнутая бывшая / Crazy Ex-Girlfriend: продлен на 4, последний сезон

Легенды завтрашнего дня / DC’s Legends of Tomorrow: продлен на 4 сезон

Династия / Dynasty: продлен на 2 сезон

Флэш / The Flash: продлен на 5 сезон

Я — зомби / iZombie: продлен на 5, последний сезон

Девственница / Jane the Virgin: продлен на 5, последний сезон

Пожизненный приговор / Life Sentence: официально закрыт после 1 сезона в эфире

Древние / The Originals: официально закрыт

Ривердэйл / Riverdale: продлен на 3 сезон

Супергерл / Supergirl: продлен на 4 сезон

Сверхъестественное / Supernatural: продлен на 14 сезон

Доблесть / Valor: официально закрыт после 1 сезона в эфире

попкорнnews