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Проект саратовского застройщика признан лучшим на международном конкурсе
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Проект саратовского застройщика признан лучшим на международном конкурсе 

АиФ 1 час назад
Победителем в номинации «Рекреационный сектор» международного конкурса стало здание на улице Октябрьской, автор объекта — ЗАО «Сарград», данный проект обошёл порядка 80 строительных и девелоперских компаний из ведущих регионов страны.
Основатель компании «Сарград», депутат Саратовской облдумы Сергей Курихин сообщил, что победу нужно заслуженно разделить между архитекторами компаний «Сарград» и «CLASSICO», которая не просто открыла для Саратова новый вид мастерства, а целое производство искусства — творя все те прелести, которые могут украсить как внешний облик здания, так и интерьер любого помещения.
«Наша цель — придать строительству в городе более высокие стандарты, чем это было в последние десятилетия. Очень хочется пробудить на саратовском строительном рынке творческий дух и призвать коллег по цеху создавать хотя бы часть своих объектов не ради монетизации или следуя жестким регламентам окупаемости, но и просто с целью оставить прекрасное для своей малой родины.
В России мы заняли первое место, я считаю, что это хороший показатель, хотя мы конкурировали с такими богатыми городами как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Реализация таких проектов дает возможность поддерживать в Саратове архитектурную школу, и если нашему примеру последуют другие коллеги и дадут возможность молодым архитекторам реализовывать себя», — подчеркнул Курихин.
Генеральный директор компании «Экспертиза-С» Юрий Земсков сообщил, что ситуация в строительной отрасли заметно изменилась в лучшую сторону. «За последние года три эволюционировали архитектура и подход местных застройщиков. Появились новые материалы, программы, у строителей появились новые возможности», — рассказал Земсков.
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