Статистика рождаемости улучшилась в Краснопахорском

Статистика рождаемости за первые пять месяцев 2018 года улучшилась в поселении Краснопахорское. Информацию об этом 4 июня сообщили в Органе записи актов гражданского состояния городского округа Троицк.

— На протяжении нескольких лет демографического кризиса мы не наблюдали. Согласно нашим исследованиям, за первые пять месяцев в поселении на свет появились 30 малышей. Отметим, что мальчиков больше, чем девочек, — уточнили сотрудники ЗАГСа в городском округе Троицк.

Самыми популярными именами для новорожденных стали Александр, Иван, Софья и Анна. Среди редких встречаются Адриан и Сияна.