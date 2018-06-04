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Статистика рождаемости улучшилась в Краснопахорском
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Статистика рождаемости улучшилась в Краснопахорском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Статистика рождаемости за первые пять месяцев 2018 года улучшилась в поселении Краснопахорское. Информацию об этом 4 июня сообщили в Органе записи актов гражданского состояния городского округа Троицк.
— На протяжении нескольких лет демографического кризиса мы не наблюдали. Согласно нашим исследованиям, за первые пять месяцев в поселении на свет появились 30 малышей. Отметим, что мальчиков больше, чем девочек, — уточнили сотрудники ЗАГСа в городском округе Троицк.
Самыми популярными именами для новорожденных стали Александр, Иван, Софья и Анна. Среди редких встречаются Адриан и Сияна.
Женский форум
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